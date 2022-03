As eleições da incerteza

As próximas eleições são das mais difíceis de prever da nossa democracia. Desde logo, pelo contexto de incerteza em que ocorrem. Incerteza quanto à evolução da pandemia e, em consequência disso, mas também das tensões inflacionistas, incerteza quanto à evolução económica e social. Mas também porque a política se tornou muito mais volátil. A fidelidade partidária e identidade ideológica dos eleitores são cada vez menores. Por último, as circunstâncias que precedem estas eleições aumentam essa incerteza. O fim da ‘geringonça’ tanto pode conduzir a um voto útil de esquerda no PS como penalizar esse partido pelo falhanço dessa solução política. Ao mesmo tempo, a disputa interna no PSD, que alguns temiam pudesse fragilizar o partido, parece antes ter reforçado a autoridade do seu líder, que parte para as legislativas com a aura de vencedor improvável.

