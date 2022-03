Aqui estamos

O livro do amigo, “Here We Are” (2020), saiu antes do livro do biógrafo, “Philip Roth — A Biografia” (2021), mas li-os na ordem inversa. Não podiam ser mais diferentes na extensão e no tom. Pouco mais de uma centena de páginas num caso, novecentas no outro; umas memórias intimistas, memórias sobretudo de conversas, em contraste com uma investigação exaustiva; uma homenagem, a evocação de Benjamin Taylor, e uma biografia, a de Blake Bailey, com informação a mais e literatura a menos.

