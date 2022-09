A direita que quer ser igual à esquerda

Ao contrário do que muitos pensarão, não vou escrever contra Rui Rio e a sua proposta de viabilizar um governo minoritário do PS. A minha crítica vai na direção oposta: é feita àqueles que pretendem que o PSD seja uma espécie de contraponto ao que o PS tem de pior.

Já aqui escrevi que o PS pode ter já mudado de natureza: de partido que favorecia a alternância ao centro, para uma formação que se afirma inequivocamente de esquerda e apenas admite acordos com os partidos à sua esquerda. Essa opção do PS é má para o país e, a meu ver, péssima para o próprio PS.

