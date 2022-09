O diamante da fraude

A teorização disponível e mais divulgada, explicativa do fenómeno da fraude, surge pela mão do criminologista Donald Cressey, na década de 50 do século passado, na sequência do estudo que desenvolveu destinado a compreender o que motiva o defraudador a praticar fraude. Esta teoria é conhecida por "triângulo da fraude". De acordo com esta teoria, três ordens de fatores concorrem para o cometimento de fraude: a pressão, a oportunidade e a racionalização.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler