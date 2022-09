Cuidado com os banhos turcos

Os tempos não estão fáceis para as economias emergentes. Aproxima-se o fim desta orgia de dinheiro grátis, e serão estes países os primeiros a sofrer o embate. As taxas de juro ‘zero’ levaram biliões a sair dos EUA, da zona euro ou do Reino Unido em busca de rentabilidades minimamente atrativas. E agora tudo vai mudar. Países que surfaram a onda gigante da liquidez vão ter o reverso da medalha. Aos primeiros sinais de aperto da política monetária, os capitais começam a regressar a ‘casa’ e estas economias ficam em maus lençóis. Moedas a desvalorizar, pressão inflacionista e dívidas em divisas estrangeiras a engordar.

