O 25 de Abril, o 25 de Novembro e, já agora, o Thanksgiving day

Com a discrição habitual, passou-se mais um aniversário do 25 de Novembro de 1975. A data, em si mesma, só é compreensível tomando por base o que se passara um ano e sete meses antes, a 25 de Abril de 1974. Sem a primeira, a segunda fica distorcida; mas há idiotas úteis que apoiam o esquecimento do seu significado. Lembrei-me de que, também antes de ontem, a 25 de Novembro, foi o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), comemorado sobretudo nos EUA, e como esse dia, em que por tradição se reúnem as famílias e se come um peru com uma religiosidade ecuménica, ou mesmo sem ela, se transformou, globalmente, na véspera da black friday, dia de grandes saldos, retirando boa parte do significado à data.

