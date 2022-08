Transformação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto: mais sustentabilidade, conhecimento e solidariedade

“O mundo precisa de acordar. Estamos à beira do abismo e a avançar na direção errada. Em vez do caminho da solidariedade estamos num caminho sem fim para a destruição”

António Guterres, Secretário-geral das Nações Unidas, excertos do discurso de abertura da 76.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 2021-09-21

A sustentabilidade exige mais conhecimento, com investigação, educação e inovação que fazem o mundo ser melhor. A Engenharia tem uma responsabilidade fundamental na alteração do mundo. E a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) – como instituição líder na criação, transmissão e valorização do conhecimento em Engenharia – já aceitou este desafio.

Nos últimos anos temos vindo a introduzir alterações significativas nos modelos de investigação, educação e inovação. A sustentabilidade e também a solidariedade são prioridades, como atestam por exemplo a nossa instalação fotovoltaica, que produz quase 10% da energia consumida, e o apoio que tem sido dado ao Grupo de Ação Social (GAS) Porto, desde o arranque deste movimento em 2002, que conta com mais de 400 voluntários e ações solidárias em Portugal, Moçambique e Timor.

Ao nível da educação formal, os novos cursos, resultantes da adaptação dos mestrados integrados, são muito mais próximos da realidade económica e social. Permitem envolver os estudantes em projetos com empresas ou unidades de investigação, permitem obter competências transversais e transferíveis, à escolha dos estudantes, que podem optar por temas preparados por outras escolas da U.Porto, incluindo o empreendedorismo, a ética ou a filosofia. Mas também apoiamos todas as iniciativas temáticas de grupos de estudantes, e em especial a AEFEUP - Associação de Estudantes da FEUP. As iniciativas de estudantes ajudam-nos a desenvolver competências muito importantes.

Temos vindo a reforçar a educação experimental ao nível da licenciatura e mestrado com novos e melhores espaços de trabalho. Está em curso o processo de alteração dos currículos das disciplinas numa perspetiva de educação para a sustentabilidade. Esta transformação deverá chegar a todas as disciplinas relevantes dentro de três anos. A ênfase na sustentabilidade está também a ser colocada nos projetos de investigação e de inovação, que devem tornar tangível esta vertente. Estamos a oferecer bolsas para candidatos muito bons, nacionais ou internacionais, com dificuldades económicas, designadamente refugiados.

A FEUP tem tido uma evolução significativa da qualidade e quantidade (i) da atividade de investigação realizada pelas unidades de investigação, (ii) da educação proporcionada nos vários cursos e (iii) da inovação promovida em colaboração com empresas, institutos de interface e outras organizações. As políticas públicas, as solicitações das empresas e atividade dos Alumni, estudantes, técnicos, investigadores, docentes e dirigentes têm sido determinante nesta evolução.

Mas podemos fazer mais. A FEUP está a trabalhar num plano ambicioso de transformação e crescimento baseado em opções sustentáveis. Tal passa por dotar o Campus de (i) novos laboratórios modernos e multidisciplinares (ii) espaços de qualidade para trabalho individual e em grupo dos estudantes, e (iii) melhores infraestruturas para investigação em todas as áreas de engenharia, com novos espaços para crescimento.

Para apoiar este plano foi criado um Conselho para o Desenvolvimento Sustentável de que fazem parte, até ao momento, Luís Valente de Oliveira, Carlos Moreira da Silva, João Günther Amaral, João Serrenho, António Rios de Amorim e Fernando da Cunha Guedes. As suas contribuições têm sido determinantes na preparação das transformações em curso e a continuação do seu apoio será determinante para o desenvolvimento da FEUP. Será ainda determinante o apoio político.

Perspetivar o futuro: o que podemos esperar?

No final do ano letivo 2020/21 a FEUP contava com cerca de 7.500 estudantes, 400 docentes, 400 investigadores e 275 técnicos (valores equivalentes a tempo integral) e uma área útil de trabalho de 52.000 m2. Há 20 anos, em 2000/01, contávamos 5.500 estudantes, 400 docentes, 60 investigadores, 275 técnicos e 49.000 m2. Os estudantes estrangeiros passaram de 3% para mais de 20%, tendo duplicado nos últimos 5 anos. Com esta evolução significativa a FEUP tem tido a capacidade de se manter competitiva no panorama nacional e internacional, melhorando a sua atividade nas várias componentes da sua missão.

Os cursos de Eng.ª e Gestão Industrial (EGI) e de Eng.ª Informática e Computação (EIC) da FEUP são dos que têm maior procura por parte de candidatos ao Ensino Superior e também das empresas por graduados, com crescimento assinalável. As atividades de EGI e de EIC estão muito condicionadas pelos docentes de carreira e espaços que é possível disponibilizar pela FEUP. Os respetivos departamentos foram criados em 2008, no contexto de departamentos maiores cuja atividade e estudantes também tem vindo a crescer em qualidade e número: Eng.ª Mecânica e Eng.ª Eletrotécnica e de Computadores. Realço também o desempenho notável da Eng.ª Química e da Eng.ª Civil, especialmente em investigação e inovação.

Estimo que em 2026 a FEUP terá a possibilidade de vir a acolher cerca de 10.000 estudantes: existem candidatos de todo o mundo e há procura de todo o mundo por graduados da FEUP. A partir do presente ano a generalidade dos mestrados e doutoramentos na FEUP serão em inglês, sendo assim de esperar a continuação do aumento da procura internacional. As licenciaturas continuam a ser em português, a nossa língua, que temos de continuar a enriquecer.

Nos últimos anos, a atividade de investigação e inovação na FEUP cresceu significativamente, subindo de 30 M€ em 2016 para 46 M€ em 2020, com contribuições dos laboratórios associados, das unidades de investigação e dos institutos autónomos, com sede na FEUP ou no nosso Campus, e a que estão associados os nossos docentes e investigadores. Com o envolvimento em projetos do PRR, Portugal 2030 e Horizonte Europa, e em colaboração com muitas empresas, não é difícil de antever a continuação do crescimento das atividades de investigação e inovação nos próximos anos.

Para no futuro próximo a FEUP dar uma resposta adequada às solicitações das políticas públicas, das empresas e da sociedade, temos todos de manter uma atitude proactiva e trabalhar com eficiência e eficácia. Mas será também essencial aumentar o número e a qualidade dos docentes, investigadores e técnicos. Estimo a necessidade de mais 15% de docentes e técnicos e mais 30% de investigadores até 2026. São também essenciais novos espaços para atividades de investigação, educação e inovação. Estimo a necessidade de 20.000 m2 de espaço útil adicional. Para tudo o que nos propomos julgo fundamental fazer investimentos em novas pessoas e infraestruturas de 100 M€, entre 2022 e 2026.

Os novos espaços serão um exemplo de projeto, construção e utilização sustentável. Estamos a trabalhar para que no Campus da FEUP em 2026 seja produzida 25% da energia consumida e tratada toda a água residual, para reutilização.

A FEUP quer continuar a ser um exemplo para a Comunidade através de uma evolução sustentável e solidária. Tal Experiência exige e gera Conhecimento em muitos domínios, que deve ser partilhado com outras instituições e transformador do Ambiente, da Economia e da Sociedade.