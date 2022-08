Portas, maçanetas e fechaduras

O velho Vladimir Ilitch, mais conhecido por Lenine, a propósito das polémicas sobre o subjetivismo e a existência real do que nos rodeia, escreveu um dia que a melhor forma de demonstrar que um pudim é algo que existe mesmo, é comê-lo. Lembrei-me deste modo excessivamente prático — digamos assim, para não ferir suscetibilidades — de resolver um problema filosófico, quando ouvi o primeiro-ministro resolver a política de alianças dizendo (mais ou menos): “Quando há uma porta há quem olhe para as fechaduras e quem olhe para as maçanetas; prefiro olhar para as maçanetas.”

