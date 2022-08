Já é tarde para tirar lições da pandemia

No início da pandemia, escrevi sobre como a impreparação (global, não apenas portuguesa) revelava um problema de fundo nas nossas estruturas de Governo: a dificuldade de incorporar riscos futuros nas decisões políticas do presente. Na verdade, a pandemia tinha sido prevista por muitos: de Bill Gates aos Presidentes norte-americanos, são conhecidas declarações anteriores que anunciavam que o maior risco para a humanidade era uma pandemia, e, no entanto, pouco se tinha feito para nos prepararmos para esse risco.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler