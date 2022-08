As Causas. O Inverno está a chegar

OS “AVANÇOS” NA COP 26 DE GLASGOW

Claro que houve avanços em Glasgow. Se quiserem ver um bom resumo leiam o que escreveu João Francisco Gomes, no “Observador”, na madrugada de domingo.

Em poucas palavras, na parte positiva pode dizer-se que “pela primeira vez, um tratado da ONU sobre o clima inclui uma referência explícita à necessidade de eliminar progressivamente a exploração, produção e consumo de combustíveis fósseis, bem como a produção de eletricidade a partir da queima do carvão”.

Depois foi acordado que se aumentará o ritmo da revisão das metas climáticas, que estava a ser feita apenas em cada 5 anos.

A terceira decisão positiva foi incluir pela primeira vez um capítulo de “perdas e danos”, pelo qual os países mais ricos assumiram formalmente o compromisso de criar e dotar de recursos um fundo de apoio à transição climática a favor dos países mais pobres.

Finalmente:

a) 40 países (mas não os maiores utilizadores) comprometeram-se a descontinuar a produção de eletricidade a partir do carvão em 2030 (os mais desenvolvidos) e em 2040 (os outros), mas vejam o crescimento da produção de carvão no slide anexo quantos aos maiores produtores – em especial a China - para acalmar entusiasmos sobre os efeitos desta decisão pois nenhum deles se comprometeu:



b) Um conjunto de países (incluindo o Brasil e a China) assinaram um compromisso destinado a travar a desflorestação até 2030;

c) Um outro conjunto de países, liderados pelos EUA e pela União Europeia, assinaram uma declaração com vista à redução das emissões de metano em 30% até 2030, mas os maiores causadores dessas emissões (China, India e Rússia) não assinaram.

d) Podia ser pior. Mas, se olharmos para o que falhou é tudo muitíssimo pior.

“VEM AÍ O LOBO”?

Como se lembrarão, eu referira em 26 de outubro que “as pressões da opinião pública, os factos e credíveis modelos matemáticos anunciam uma tragédia de dimensão cósmica se até 2050 não acabar completamente a energia originada em combustíveis fósseis”. Esse é o consenso claramente dominante na comunidade científica.

Em relação a isto se pode aplicar a regra de que ou há virgindade ou não há, não existem semi-virgens. Ou seja, ou há uma tragédia se isso não for feito ou não existe e então é melhor não andar a dizer todos os dias “vem aí o lobo”, como na história infantil da minha infância.

A grande conclusão é que não haverá tragédia, pois só isso pode explicar que se considerasse como um avanço:

a) A India anunciar que só em 2070 (e não em 2050) atingirá a neutralidade carbónica;

b) O compromisso de 40 países para em 2040 deixarem de produzir eletricidade a partir do carvão, quando China, India, a Austrália, EUA, Indonésia e Rússia (os maiores produtores por essa ordem) não assinaram o compromisso de deixar de usar carvão em 2040, e produzem 78% do total mundial, como se pode ver no gráfico:



c) Manter-se o compromisso essencial de que o aquecimento global do planeta até ao final do século XXI terá crescimento abaixo dos 2ºC em relação aos níveis pré-industriais (século XIX) e, idealmente, em torno de 1,5ºC, quando nos últimos 20 anos, já subiu 1,1% e com o crescimento económico esperado na India e na China é evidente que antes de 2040 estaremos bem acima do limite de 2% previsto para 2100.

d) A inclusão do capítulo “perdas e danos” pela primeira vez sem que houvesse garantia de 1 dólar que fosse para esse objetivo e sabendo que as centenas de milhares de milhões de USD que terão de ser mobilizados terão de ser pagos pelos impostos dos eleitores de países mais desenvolvidos e ninguém desconhece que em regimes democráticos o apoio para isso não existirá.

Ou seja, todos cumprem os rituais, mas de má fé.

Isto dito, teremos de continuar a lutar nesta direção, mas é melhor que seja feito com realismo e proporção, sem o disparate que é atribuir todos os males do mundo ao aquecimento global e este ao capitalismo liberal, como se no passado não houvesse tragédias e nos regimes autocráticos elas desaparecessem.

Uma última nota: há três semanas usei o exemplo da Serra de Agra para realçar que o essencial lítio, sem o qual não haverá transição energética, tem de ser minerado e que as populações favoráveis à transição não querem pagar o preço se tiverem reservas exploráveis perto.

O meu argumento é pertinente, mas não referi outros condicionalismos ambientais e paisagísticos, alegadamente especialmente destruídos e que poderão justificar a reação das populações, ao menos no caso em questão. Por isso peço desculpa de ter simplificado a questão de Agra.

O CAOS E OS ATRASOS NAS VACINAS

O Inverno está a chegar e os riscos de se repetir o caos do ano passado nos hospitais também regressam. Além de haver mortes e sofrimentos que com a 3ª dose poderiam ser evitados.

Não sei se a culpa do caos é de terem mandado Gouveia de Melo de regresso aos quarteis, embora um diabético idoso em Lisboa tenha dito, após com muitos outros estar cinco horas à espera de vacina, que “Vim aqui no tempo do vice-almirante e demorei meia hora”.

O que sei é que tudo indica que até ao final de novembro não estarão vacinados todos os que têm mais de 80 anos, como se previa, e sei também que especialistas dizem que isso será “uma tragédia” para o SNS (e já agora, pior ainda para os que fiquem adiados na vacinação).

Este era um objetivo que poderia ter sido previsto e organizado há muitos meses.

A própria Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 enviou um parecer às autoridades de saúde, em 29 de setembro, para que se acelerasse a vacinação, e até há dias pouco ou nada fora feito nesse sentido.

E o mesmo se passa com quem tenha entre 65 e 80 anos (que também poderiam ter começado a vacinar-se muito mais cedo com a 3ª dose), que fora previsto serem vacinados até meados de dezembro, o que já se sabe que vai falhar.

E o que dizer do objetivo de dar a 3ª dose a 70% ou 80% dos vacinados (ou seja, entre 60% a 70% da população) até mea­dos de dezembro?

Por isso, conforme escreve um jornalista, num texto aliás amigo da DGS, “o organismo liderado por Graça Freitas não tem um calendário público para apresentar”. Mas sabe-se que se está a tratar da “passagem da vacinação para os centros de saúde”, o que permite imaginar o pior, por falta de condições para a vacinação eficiente.

E, de repente, a Dra Graça Fonseca, em vez de vestir o camuflado, mandou mostrar nas televisões um militar fardado a rigor. Parece que agora se quer preparar o terreno para culpar os militares, que estão aliás na mó de baixo por causa de diamantes e droga.

Mas não se iludam. Se tudo correr mal, se o PSD deixar de apoiar o PS com o sorridente Dr. Batista Leite como até aqui, e pedir responsabilidades, António Costa passará a poder ser derrotado.

Vamos então agora ao Inverno da Política.

OS MORTOS-VIVOS VÃO GANHAR?

As sondagens são muito falíveis (e ainda mais quando se não sabe quem vai comandar o PSD na batalha), mas não creio que estejam muito erradas.

Estou convicto de que na manhã de 31 de janeiro acordaremos a pensar que o resultado eleitoral exprime que tudo ficou na mesma.

Realmente prevejo:

nenhum partido com maioria absoluta, uma maioria de esquerda, o PS como o partido mais votado, a consolidação à Direita de um modelo de 4 partidos e com crescimento em comparação com 2019, a inexistência de pontes do PS com a sua Direita, pois o PSD será demasiado forte para aliado júnior.

Se tudo ficar na mesma, muitos irão culpar o Presidente da República pela inutilidade de ter ameaçado eleições e por ter cumprido a ameaça ou “bluff”.

Não penso assim, porque mesmo que tudo pareça igual isso não será verdade. E por algumas razões, que sumario:

Sem maioria absoluta, a sucessão de Costa começa de imediato a ser o mais provável, mesmo que ele não se demita; Os partidos radicais de Esquerda perderão votos e deputados e terão de rapidamente decidir se aumentam a radicalização ou se caminham para o Centro, mas qualquer das hipóteses é a morte do modelo “geringonça” que durou 6 anos; À Direita haverá 4 partidos com expressão que se não conseguem aliar; O regime fica ingovernável.

A culpa não é do Presidente porque a ingovernabilidade já existia.

Só que é neste fermento que levedam as maiorias absolutas. Ora até Marques Mendes (e por isso o Presidente da República) deseja uma maioria absoluta, e dizer que isso só pode ser lido como o apoio à cruzada de António Costa.

Dirão uns que isso é o shakespeariano “Inverno da nossa desesperança” a terminar assim em 31 de janeiro na Primavera solar da vitória da Casa de York, agora chamada Partido Socialista.

Dirão outros que é o Inverno em que triunfam os mortos-vivos, pois o “Rei da Noite” vai sobreviver.

Mas, seja o que for, e agora em minha opinião, passar por isto será essencial para a regeneração (e não uso esta palavra por acaso) do nosso regime político.

Tema a que voltaremos.

O ELOGIO

A Francisco Assis. Como é sabido ele foi o mais relevante quadro socialista a frontalmente criticar a “geringonça” e isso causou o seu ostracismo inicial e a sua coerente recusa de ser deputado em 2019.

Em entrevista à Lusa ontem, mostrou-se disponível para voltar à política ativa pois, interpretando António Costa que conhece bem, conclui que passou a ser possível o “diálogo ao centro”, ou seja entre o centro-direita e o centro-esquerda, e por isso se pode retirar a agenda política da liderança pelos extremistas (“radicalismos”, lhes chama) de ambos os lados, sempre insaciáveis nas suas exigências.

Nos vinhedos plantam-se rosas pois são atacadas por fungos mais cedo que as videiras e assim alertam para o problema. E os mineiros levavam canários para as galerias pois eles fazem a deteção precoce do inodoro, incolor e mortal monóxido de carbono que se libertasse, antes de ser fatal para os humanos.

Assis vai ser assim a rosa ou o canário para nos apercebermos se o radicalismo deixou de imperar à esquerda. Mas há um risco: é que Costa o engane e, nessa medida, o instrumentalize. O que com as rosas e os canários não funcionaria…

LER É O MELHOR REMÉDIO

O “Público” de hoje aborda a tentativa de manifestações em Cuba contra a ditadura castrista com o seguinte título: “Mais polícias e contramanifestações que protestos contra o Governo cubano”. E, como se não fosse pouco, ainda colocam o subtítulo: “A jornada de protesto marcada para o dia em que o país reabria as escolas e as fronteiras ao turismo teve actos de repúdio a activistas. Governo cubano diz que manifestações são financiadas pelos Estados Unidos”.

O jornalista que assina o texto vive há 25 anos em Cuba, segundo parece colabora regularmente com jornais comunistas e é autorizado a exercer lá a profissão, ao contrário por exemplo da Agência EFE (apesar de ser controlada pelo Estado espanhol, governado pelos equivalentes ao PS e BE). E nem uma linha dedica a essa atitude da Ditadura cubana no seu texto.

Leiam para perceber o que não é bom jornalismo, o que não é a liberdade de imprensa, para verem que a ditadura cubana continua a encantar em Portugal. Ou seja, leiam como trabalho de casa para as tão polémicas aulas de “Educação para a Cidadania”.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O chamado caso “Miríade” vai seguir o seu curso na justiça. Mas há um problema político sério: não ter sido informado da denúncia o Comandante Supremo das Forças Armadas, apesar de ter sido informada a ONU.

Li os argumentos jurídicos de Lamas Leite. Mas não me convenceram, pois desde logo nessa tese o Ministro e a hierarquia das Forças Armadas deveriam ter recusado saber, o que não aconteceu.

E politicamente a argumentação é absurda e chocante: imaginem Guterres a telefonar ao seu velho amigo a dizer “como já sabes, houve uma chatice na República Centro-Africana” e o nosso Presidente a cair das nuvens.

Mas a pergunta é outra: de que falam os sucessivos ministros da Defesa com o Primeiro-Ministro, pois quer em Tancos, quer na República Centro-Africana, António Costa alegadamente não foi informado, pois se alegadamente fosse teria de informar o Presidente?

A LOUCURA MANSA

Lê-se e mesmo eu não consigo acreditar. O Governo decidiu dar um bónus em IVaucher aos consumidores de combustível, de 5 euros por mês até março, como alternativa à redução do ISP.

Eu dissera aqui que o IVaucher não aceita números fiscais de empresas e por isso quem usa um carro de empresa na sua vida profissional não terá bónus.

Agora a solução é que o bónus será dado ao cidadão cujo NIF seja incluído na fatura, mesmo que nem tenha automóvel e se o combustível for custo fiscal, o bónus não se reduz na fatura.

E mais, o bónus aplica-se a qualquer consumo nas lojas anexas a bombas de combustível e será descontado em cada mês integralmente no primeiro consumo.

Por isso se alguém abastecer 10 euros por mês ou for à loja comprar umas garrafas de água por esse preço o bónus não será de 1 euro (10 cêntimos por litro com limite de 50 litros), como estava previsto, mas de 50% do consumo!

Sou eu que enlouqueci, ou isto é o bacalhau a pataco do Século XXI para arrebanhar votos?