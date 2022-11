A diabetes não espera

A diabetes não esperou que a covid passasse.

Numa altura em que o termo “pandemia” foi monopolizado pela infeção por SARS-Cov2 (comummente conhecida como covid-19), foi fácil “esquecer” outras pandemias com que sempre nos debatemos, entre elas a diabetes.

Cedo se percebeu que o doente diabético, sobretudo quando mal controlado, era um doente com pior prognóstico quando infetado pela covid-19. Os números falam por si. Uma série publicada recentemente [1] mostrou que cerca de 30 a 40% das pessoas infetadas por covid-19 com necessidade de internamento, de cuidados intensivos ou com complicações graves ou morte tinham diabetes. Dos doentes diabéticos hospitalizados, 21-43% necessitaram de cuidados intensivos e 25% acabaram por falecer. Em relação à população saudável, o risco de morbimortalidade foi 100 a 250% superior em pessoas com diabetes.

Mas o impacto desta pandemia não acabou aqui, uma vez que a mortalidade geral de um doente diabético foi 50% mais alta do que o reportado historicamente. Destas mortes em excesso, 75-80% não foram atribuídas à covid-19, de onde se estima que tenha existido um aumento de maus preditores, nomeadamente um aumento das comorbidades associadas (insuficiência renal e doença cardiovascular), obesidade e mau controle da glicémia. Estes preditores podem ter sido o resultado do impacto indireto dos efeitos da pandemia nos serviços de saúde. A orientação dos recursos de saúde para o combate à covid-19 fez com que muitos seguimentos, rastreios e tratamentos dos doentes diabéticos fossem protelados.

Desde há vários anos que a diabetes foi identificada como uma pandemia mundial. Segundo a Federação Internacional da Diabetes [2] (IDF) estima-se que, no mundo inteiro, existam atualmente cerca de 463 milhões de pessoas com Diabetes (9,3% da população mundial entre os 20 e os 79 anos) e que, em 2045, cheguem aos 700 milhões, com um crescimento estimado de 51%. No nosso país, a realidade não é menos preocupante, estimando-se que 13,6% da nossa população adulta seja diabética, traduzindo-se por mais de um milhão de portugueses [3].

A problemática da diabetes não se prende apenas com a prevalência. Estima-se que cerca de 40% dos diabéticos ainda não estejam diagnosticados, perdendo-se frequentemente a oportunidade de uma intervenção oportuna numa fase precoce da doença.

A diabetes Mellitus tipo 2, mais conhecida como diabetes, é uma doença crónica que ocorre quando existe um nível elevado de açúcar (glicose) no corpo. Este estado é o resultado de uma deficiência, absoluta ou relativa, de uma hormona chamada de insulina, cuja principal função é a utilização de glicose como fonte de energia para o organismo. A falta de insulina, ou a incapacidade de ela ser adequadamente utilizada, leva a que existam níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), que é o indicador clínico da diabetes.

É o estado de hiperglicemia crónica que, a longo prazo, será responsável por várias complicações. A diabetes é a principal causa de cegueira, de insuficiência renal terminal (com necessidade de hemodiálise) e de amputação não traumática dos membros inferiores. Aumenta cerca de 3 a 4 vezes o risco de doença cardiovascular (enfarte de miocárdio e AVC) e estima-se que possa reduzir em cerca de 6 anos a esperança média de vida.

O tratamento da diabetes envolve uma abordagem multifactorial, e tem como objectivo evitar, reduzir ou atrasar as complicações cardiovasculares e microvasculares associadas. A base da prevenção e tratamento da diabetes são as mudanças de estilo de vida que incluem uma dieta saudável e atividade física regular. Nove em cada dez doentes diabéticos têm excesso de peso ou obesidade. Estima-se que cerca de 30% dos diabéticos não estejam adequadamente controlados. É fundamental investir na definição de objetivos rigorosos e personalizados e no seu cumprimento. A prescrição de um tratamento farmacológico adequado permite não só controlar a glicémia como outros fatores de risco associados, como a obesidade, hipertensão e o colesterol. Novas terapêuticas mostram ainda resultados muito interessantes na redução direta de complicações renais, cardiovasculares, cerebrovasculares e na mortalidade cardiovascular.

No dia 14 de novembro comemora-se o dia Mundial da diabetes. Que neste dia se possa relembrar que a diabetes é uma doença que continua a fazer o seu caminho. Que os doentes diabéticos necessitam de vigilância e seguimento adequados porque uma abordagem rigorosa e atempada do tratamento da diabetes pode melhorar a qualidade de vida e reduzir as complicações associadas à doença.

A diabetes não esperou que a covid-19 passasse... e por cá continuará até mudarmos os nossos hábitos de vida...

