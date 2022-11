Vamos falar de perdão de dívida?

Não, não sou ingénuo sobre a forma como funciona a política europeia. Muito menos sobre as diferentes sensibilidades políticas sempre que o tema é dívida ou défices. A simples ideia de usar o Banco Central Europeu (BCE) para, de alguma forma, fazer desaparecer dívida pública deixa muita gente de cabelos em pé por essa Europa fora. Mas, numa altura em que já se prenuncia o início do ciclo de subida das taxas de juro, convém clarificar o que está em jogo. E tirar bem as medidas ao gigantesco ‘elefante na sala’. Escreve-se com 14 algarismos: 12.242.300.000.000. Será a dívida pública na zona euro no final deste ano. Mais de €12 biliões, que correspondem a 100% do PIB. Lembra-se, caro leitor, do velhinho critério de Maastricht que impunha um teto de 60% do PIB para a dívida pública? Esqueça, é arqueologia económica. Além dos três Países Bálticos — Estónia (21,3%), Letónia (47,3%) e Lituânia (51,9%) —, apenas mais três estão dentro do limite: Eslováquia (59,5%), Luxemburgo (27%) e Holanda (57,9%). E a Irlanda, embora acima, está perto, com 61,4%. Tudo o resto está bem acima, até a ‘austera’ Alemanha, com 73%.

