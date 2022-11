Os políticos estão a tomar medidas adequadas para proteger o clima?

SIM Contrariamente ao que muitos acham, e ainda mais prognosticaram, podemos considerar a Cimeira de Glasgow um sucesso. Antes dela, os compromissos de redução de emissões subscritos pelos signatários do Acordo de Paris (AP) correspondiam, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), a um aumento previsível da temperatura global de 2,4°C a 2,6°C. Com os compromissos assumidos na cimeira, a Agência Internacional de Energia estima agora um aumento de 1,8°C. É um sucesso notável, quer da Cimeira de Glasgow, quer de todo o processo associado ao AP, nomeadamente se considerarmos que em 2015, antes da assinatura deste acordo, as políticas estabelecidas pelos Governos levavam a uma estimativa de aumento de 3,6°C a 4,2°C.

Numa atitude de uma generosidade sem precedentes na história da Humanidade, vimos em todo o mundo, antes e durante esta cimeira, centenas de milhares, ou até milhões, de manifestantes e ativistas, com uma notável participação de jovens, pressionarem os líderes políticos para assumirem compromissos que permitissem manter o aumento de temperatura global abaixo dos 1,5°C. Trata-se, na verdade, de um objetivo ainda mais ambicioso que o do AP, objetivo este que permitiria proporcionar maior segurança para os habitantes de algumas nações particularmente pobres e vulneráveis às alterações climáticas, sem benefícios diretos para a esmagadora maioria desses mesmos manifestantes e ativistas.