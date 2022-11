Elogio do mentiroso

Eram mentiras banais as que o Carlos contava com uma desfaçatez que se dissipava lentamente, à medida que ele se prendia no novelo das suas criações, até terminar num estado de esgotamento e vergonha. Ao início leves, pequenas plumas da imaginação, transformavam-se em bolas de chumbo que lhe caíam sobre o peito e o sufocavam. Incapaz de as manter no ar, flutuantes, mágicas, ruborizava e, cansado e cabisbaixo, abandonava o palco das suas ilusões.

O problema, penso eu, era o entusiasmo irresponsável do início, aquela ideia que lhe surgia tão perfeita na cabeça que ele era obrigado a partilhá-la, a expulsá-la de si, não como um resíduo ou um apêndice, mas como uma parte vital, oriunda dos confins da sua criatividade, o que de mais valioso aquele miúdo pobre, sempre mal-arranjado, tinha.

Quando as ramificações da mentira tocavam o rebordo da realidade, quando as invenções roçavam ao de leve o quotidiano, a vida costumeira, quando a história imaginada, pura e independente, se entretecia, sem que ele o desejasse, com factos e pessoas reais, notava-se-lhe a desilusão no rosto, como se uma luz de repente se tivesse apagado.

Naquele momento, já não acreditava na mentira e o mundo breve que erguera, repleto de estradas, trilhos e possibilidades, desmoronava-se. Subitamente, já não podia viver num mundo que se lhe tornara hostil e cuja derrocada arrastaria os seus efeitos para o mundo real, onde as suas mentiras lhe traziam descrédito e troça.

Um exagero ocasional era perdoável. Todos nós mentíamos, todos nós nos enganávamos mutuamente, diminuindo os nossos fracassos e ampliando as nossas façanhas, mas as mentiras repetidas e ridículas, tão ridículas e tantas vezes repetidas que não me lembro de nenhuma, sendo perdoáveis porque não prejudicavam ninguém, faziam do Carlos um proscrito que em qualquer transação social usava as moedas falsas da sua imaginação incomum.

A mentira era a sua senha de entrada nas conversas, aquilo que lhe permitia participar nas liturgias do grupo, embora ocupando o lugar mais baixo e vergonhoso da hierarquia. O que se esconderia detrás daquela densa cortina de mentiras? Uma verdade dolorosa? Um grande sofrimento? Uma mágoa irreparável? Ele precisava das mentiras. Talvez a realidade lhe fosse intolerável ou só se considerasse digno de amor e respeito mentindo porque a verdade, mais do que triste, seria atroz, inominável.

O que recordo bem das mentiras do Carlos não é o conteúdo, mas o silêncio que se seguia. Reparem no mentiroso quando se cala. Naquele silêncio não há sabedoria nem ponderação. É o silêncio de uma fonte que, de repente, secou. Estávamos habituados a escutar o rumor da água naquela fonte de pedra coberta de líquenes de cores inverosímeis e isso distraía-nos da verdade. O rosto vazio do Carlos quando se lhe acabavam as mentiras era uma antecâmara da verdade, o prenúncio de uma revelação esmagadora, mas nem ele a poderia fazer, nem nós a poderíamos suportar.