As Causas. Viva a maioria presidencial? Ou a frente popular?

A entrevista de António Costa, à RTP ontem, lembrou-me o famoso mágico Luís de Matos. No fundo ele meteu numa cartola uma geringonça desengonçada e em ruínas, bateu-lhe com uma varinha de palavras mágicas e saiu um coelho chamado “maioria presidencial”.

Dito isto, está tudo dito. Claro que o Primeiro-Ministro foi magnífico na sua prestação (apesar do tapete da sala, nada próprio para televisão), e que esta é “apenas” a última solução possível se falhar a maioria absoluta, que ele deseja, em que se percebe que não acredita, mas que penso que continua a ser possível.

A estratégia é hábil e torna muito difícil a vida aos rivais: BE e PCP vão lutar contra isso, mas quanto mais sucesso tiverem mais provável é o risco de um acordo de Costa com o PSD, abençoado pelo Presidente.

O PSD pode esbracejar contra isso, mas tudo o que mexe nos poderes fácticos não deseja outra coisa e é difícil explicar ao povo moderado e apolítico que a Direita sem Chega (ou com ele, mas por outro motivo…) possa ter maioria absoluta.

A grande questão que resta é perceber o que será uma derrota de Costa que o leve a deitar a toalha para o chão: será que é não ter maioria absoluta ou, o que é mais provável, não conseguir um acordo à Esquerda ou à Direita?

Mas até nisso a estratégia é inteligente: os setores moderados e “centristas” ficam a saber que se a Esquerda for maioritária e Costa desistir, a “Frente Popular” nasce no minuto seguinte com Pedro Nuno Santos a governar.

Só há dois cenários realistas em cima da mesa, a menos que Rangel ganhe no PSD e depois consiga um milagre político: a maioria presidencial ou Pedro Nuno Santos.

Se tivermos maioria presidencial, é provável que tenhamos novas eleições daqui a dois anos. Se Pedro Nuno Santos ganhar, só teremos em janeiro de 2026 o que só de pensar nisso dá compreensíveis insónias a Marcelo, que aliás dorme pouco…

Vamos então a uma reflexão sob a hipótese de Frente Popular.

AS ILUSÕES DA ALMA HUMANA

O regime político vai mudar se António Costa desistir.

Para analisar essa hipótese, vou partir de uma entrevista de José Ribeiro e Castro, um político decente, inteligente e com sentido de serviço público, que apoia o líder do CDS, deu ao “Nascer do Sol”, que merece ser lida.

Entre outros aspetos, ele afirma que “No PREC lutávamos contra os inimigos. Agora é contra os membros do mesmo partido”.

Não vale a pena fazer mais do que registar que a alma humana anseia por tempos em que as confrontações políticas, ou outras, eram mais simples.

Mas quem intelectualmente anseia por isso não quer voltar a esses tempos de abusos, perseguições, radicalismos e destruição. Afinal, nas batalhas militares é tudo mais simples, mas não é isso uma virtude social para os nossos tempos.

E não vale também a pena fazer mais do que registar que as visões idílicas de um passado em que éramos mais jovens não correspondem quase nunca à verdade. É que depois do PREC, nos últimos 45 anos, não faltaram as violentas lutas dentro dos partidos. E o tempo de PREC, repete-se, não é paradigma que se deseje.

Mas a frase de Ribeiro e Castro é muito importante, em minha opinião. Serve para analisar este momento do nosso sistema político que pode ser de viragem.

TUDO É MAIS SIMPLES EM TEMPOS DE GUERRA

Em tempos de guerras e de fronteiras entre amigos e inimigos, tudo é mais simples, já se disse. Mais do que isso, tudo tem de ser mais simples e direto.

Por isso os partidos, nesses tempos, eram naturalmente lugares em que se assentava praça para o combate e não havia tempo nem vontade para sequer colocar a questão das (por vezes apenas subtis) divergências internas.

Em tempos de paz é diferente. O “inimigo” torna-se em “inimigos”, algumas vezes passam a “aliados” ou até a “amigos”, numa palavra tudo é menos trágico e confrontacional. O que provoca o realçar das divergências internas.

Por isso a questão que faltou a Ribeiro e Castro responder – e assim ultrapassaria um mero desabafo – é como se podem evitar as lutas intestinas, que manifestamente fazem em regra muito mal aos partidos.

Penso que essas lutas são potenciadas por se manter ainda viva no imaginário a realidade dos anos 70. Ou seja, o problema é que se não mudou a narrativa do passado, que faz do conflito uma heresia, da rutura uma apostasia e da aliança uma traição.

O resultado é conhecido: tudo é tão intenso dentro do que resta nos partidos (parece que no PSD não são mais de 30 000) que só há lugar para lutas intestinas, os que ganham hoje afastam os anteriores que anos depois regressam com muita acrimónia. E, pelo caminho, milhares de quadros de qualidade afastam-se ou são afastados.

O PASSADO É OUTRO PAÍS

A resposta para o problema penso que seja a reorganização do tecido partidário, com uma base mais político-ideológica.

A esquerda já avançou nesse sentido e nela quando muito haverá espaço para um verdadeiro partido “verde” e para um partido “social democrata” com a área direita do PS que agora está ostracizada como noutros tempo esteve a esquerda do PS e que não vai tolerar ser liderada por Pedro Nuno Santos.

Mas a Direita está mais atrasada na evolução, embora o comboio esteja em movimento.

Os 4 partidos à Direita exprimem já as sensibilidades prováveis: o Chega (autoritário e fraturante, na Direita radical), o CDS (conservador), o IL (liberal), o PSD (social-bonapartista).

Mas a memória do passado e a força do clubismo (os partidos são como clubes de futebol) estão a dificultar a evolução lógica em função dessas matrizes e a aumentar a luta interna personalizada, autodestrutiva e inútil.

Neste sentido, foi pena que a linha conservadora do CDS não quisesse ir a jogo em eleições internas, mas é positivo se o setor mais liberal emigrar para o IL, como o mais radical já foi para o Chega, dando espaço para a reconstrução de um partido que seja moderado, democrático, mas muito conservador nos valores. Isso já não é o CDS do passado? Não é, mas o passado é outro país.

No mesmo sentido, será bom se a derrota dos social-bonapartistas no PSD, com Rangel, ou dos defensores de uma linha social-democrata, com Rio, fizer separar as águas.

Se vencer a linha social-bonapartista de Rangel, o que parece mais provável, Rio e os seus amigos deveriam sair e criar o que com alguns socialistas moderados poderia ser o partido charneira de que o nosso regime político precisa como de pão para a boca. Se não se despacharem, será tragicamente o PAN a ocupar esse espaço, como já anunciou.

Isso já não é o PSD do passado? Não é, mas aqui também o passado é outro país.

Esse tipo de evolução diminuiria muito as tensões internas, e com isso permitiria alianças à Direita sem desperdícios de capital humano.

Além disso, facilitaria a normalização à Esquerda, pois o PS de Esquerda poderia aliar-se, à sua direita, com os novos social-democratas. E com isso pressionar/ajudar os “realistas” que existam no BE a copiar os Verdes dos anos 90 na Alemanha sob a liderança de Joschka Fischer e que agora vão voltar ao governo 15 anos depois e após o período Merkel das grandes coligações.

É provável que isto ocorra agora? Claro que não. Porque desde logo vamos ter provavelmente a maioria presidencial.

Mas em minha opinião vai acabar por acontecer mesmo nessa hipótese de Costa ganhar, mais cedo ou mais tarde.

A COVID E A FALTA DO ALMIRANTE

Falemos agora do anunciado renascimento da Covid 19 com o Inverno.

Parece que a 3ª dose está a arrancar mal e a Diretora Geral da Saúde voltou a ser desmentida – como era habitual – quando disse que tudo se iria atrasar, pois o PS não pode fazer campanha com esse fracasso a revelar-se todas as noites nas televisões.

Preocupa-me que perante uma pergunta do jornalista, na entrevista que deu à SIC no domingo, sobre se “não falta o rosto a que os portugueses se habituaram no último ano”, Graça Freitas tenha dado a seguinte resposta seca e curta: “Vão ter de se habituar ao meu, se calhar”. O rosto é o menos, mas temo o pior na mudança – melhor seria dizer com o fim – da liderança.

Isto pode trazer o começo da fase “sebastianista” do Almirante Gouveia de Melo, mas também o regresso à fase caótica do tempo do Dr. Francisco Ramos.

Mas preocupa-me ainda mais que se volte a falar de confinamentos na Europa, pois já sei que a moda vai chegar cá. Era óbvio que nunca fizera sentido para menores de 50 anos e que com as vacinas quando muito fará sentido para grupos de alto risco. Mas prevejo o pior.

Vejamos se haverá políticos com a coragem sobre este tema como teve Ayuso em Madrid.

O ELOGIO

A Eugénio Rosa, conhecido economista comunista, pelo estudo que publicou em que afirma que Portugal se está a transformar num país de salários mínimos, realçando que “o salário mínimo nacional (atualmente de 665 euros) representa uma proporção cada vez maior do salário médio, tendo já atingido 67,3% da remuneração média”. Ele dá também como exemplo que “no site do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) estão 156 ofertas de emprego para engenheiros civis, eletrotécnicos, mecânicos, agrónomos, entre outros, "cujos salários oferecidos, na sua esmagadora maioria, variam entre 760 euros e 1.000 euros brutos", ou seja, antes dos descontos para o IRS e para a Segurança Social”.

Tenho lutado contra isso e nesse sentido propus – sem qualquer sucesso – que às famílias com rendimento até 50 000 euros por ano fosse devolvido por IVaucher 25% no IRS.

Talvez não estejamos totalmente de acordo com as causas ou as soluções, mas não é por isso que não merece elogios por ter tocado na ferida que é esta situação.

E quanto a soluções creio ser útil que se leia o texto que Pedro Santa Clara e Paulo Rodrigues da Silva publicaram no Expresso do passado sábado, “Uma ideia para domar o Monstro” que é para os autores e para mim a principal causa do que Eugénio Rosa denuncia.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O livro de Manuel Maria Carrilho, “Sem Retorno”, merece ser lido. É uma reflexão filosófica sobre os tempos da Covid e o que se lhes segue, feita com lucidez, sabedoria e em bom português.

Ele parte de 8 teses que aqui não consigo referir, por falta de tempo e espaço, e sobretudo sugiro a reflexão sobre o “paradigma do ilimitado” e o “presentismo” em que vive a humanidade e que são textos de leitura obrigatória.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O governo vai meter mais dinheiro na Efacec (e segundo o ECO parece que quem comprar não vai ter de pagar nada, incluindo os empréstimos com garantias estatais) e o futuro da TAP (que se previa para fevereiro passado ser decidido) continua envolto em mistério.

A pergunta é para jornalistas: são temas que passaram se moda?

A LOUCURA MANSA

O Diário de Notícias de ontem fez uma interessante reportagem sobre a queda do PCP no concelho da Moita, após 45 anos de poder, às mãos do PS.

Aí se revela que quando o novo Presidente chegou ao edifício o antecessor não lhe falou de nada que esteja em curso, não havia um papel ou um dossier, tinham desaparecido computadores da área da presidência e todos os emails da chamada “conta geral” tinham sido apagados em 13 de outubro, só estando 600 posteriores a essa data.

Eu sei que isto não é caso único e chega a ocorrer em sucessões de ministros da mesma coligação. A tal ponto que ter corrido bem na transição de Medina para Moedas foi notícia.

Ou seja, a tese da continuidade do Estado é algo que tem dias. E as perdas de eficiência e os prejuízos para cidadãos e empresas são incalculáveis. Não seria possível implementar em base legal ou regulamentar alguns procedimentos que impeçam esta loucura?