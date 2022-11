As Causas. Os heterónimos de Marcelo

Há 520 semanas em 10 anos. A semana em que estamos a viver corresponde a 0,002% da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa.

Apesar disso, creio que será nesta semana que o Presidente mais enfrenta o seu destino. Ao decidir a data das eleições legislativas, vai influenciar não apenas o seu resultado, mas até o essencial de evolução da conformação do regime político para os próximos tempos.

Sendo ele como é, nem ele provavelmente ainda sabe o que vai fazer.

Também por isso é essencial tentar perceber como chegámos a esta situação, em que o político mais inteligente e mais hábil do seu tempo se meteu num sarilho que poderia ter evitado.

Vamos a isso.

OS CONSELHOS DE MARCELO AO PRESIDENTE

No começo foi um erro incompreensível do Presidente da República, mal aconselhado pelo comentador Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro erro foi ter desvalorizado – aliás como quase todos – que António Costa poderia querer antecipar as eleições para este outono pós-autárquicas.

A explicação parece-me óbvia: era a última coisa que o Presidente desejava e isso influenciou a lucidez analítica de Marcelo.

Como não o previu, o analista Marcelo só tinha razões para se convencer que, depois do resultado das autárquicas, Costa nunca iria avançar com essa estratégia em outubro.

Também aqui a explicação me parece óbvia: o Presidente tem medo de falhar e de correr riscos, pelo que a frieza analítica de Marcelo foi toldada por isso, pensando que Costa tem os mesmos receios de arriscar que definem o Presidente.

Enfiado no colete de forças das convicções do Presidente da República, Marcelo cometeu o terceiro erro: pensou que seria fácil ao Presidente da República assustar o PCP e o BE e levá-los a aceitar algumas abébias que Costa em Belém se prontificou a dar à sua esquerda.

E, de novo, para Marcelo – que toda a vida criou factos políticos e assustou quem analisava – era intuitivo pensar que o Presidente da República seria como ele e tudo terminaria com a aprovação do Orçamento.

Até aqui erros incompreensíveis, mas apesar de tudo não dramáticos. Mas tudo piorou com a forma que o Presidente da República escolheu para assustar, quase como se em Belém fosse o comentador Marcelo quem estivesse a presidenciar.

De facto, em vez de meter medo com o lobo mau, resolveu ameaçar com eleições antecipadas em janeiro.

A explicação para este enorme disparate foi, mais uma vez, Marcelo. Habituado a fazer cenários e a anunciar o futuro, como se estivesse a ver tudo de longe, Marcelo esqueceu-se de lembrar ao Presidente que ele não é comentador e que a previsão (se não houver orçamento a única solução é antecipar as legislativas) ia interferir na realidade política e condicionar o próprio Presidente.

MARCELO É O PIOR INIMIGO DO PRESIDENTE

Aqui chegados, a realidade que fora afastada pela previsão analítica regressou a galope. E isso pelas seguintes razões:

a) Se Costa tivesse dúvidas quanto a ir para eleições, perdeu-as de imediato. Tendo o Presidente anunciado eleições para janeiro, era óbvio que assim iriam apanhar o PSD e o CDS numa luta intestina violenta, oportunidade que não voltaria a ocorrer mais no futuro previsível;

b) Rui Rio e Chicão viram também de imediato que essa decisão presidencial lhes evitaria o risco da derrota interna e dar-lhes-ia talvez mais dois anos de poder, na esperança de que tudo venha a melhorar e de que o PS não consiga maioria absoluta; e desse modo passaram a ser aliados objetivos do PS;

c) O PCP e o BE não queriam eleições, mas avisados de que elas iam ocorrer em janeiro e confrontados com a humilhação que foi a negociação fingida do PS, deixaram de ser racionais, voltaram ao ventre materno do leninismo, e como acreditam que tudo vai ficar na mesma depois das eleições, quanto mais depressa melhor.

Mesmo que os conselhos de Marcelo voltem a ser brilhantes – ele é capaz de almoçar duas vezes ao mesmo tempo e de sair de um colete de forças mais depressa do que o ilusionista Houdini conseguia – não vejo como o Presidente vai conseguir escapar de marcar as eleições para 16 de janeiro.

E, pior, não sei como aguentará ataques como os da vice-presidente do PSD (Marcelo “arremessou um torpedo” a Rio e “age como chefe de fação” e motivado pelo “ódio visceral a Rio”) e de tantos outros, além de toda a esquerda, se optar por 30 de janeiro.

É que se optar por 30 de janeiro não respeita o que lhe pedem todos os partidos políticos, com a curiosa exceção do IL, apesar de este ter tudo a ganhar com eleições feitas a correr que destroem o PSD e o CDS.

E com essa opção, todos diriam que mudara de opinião para ajudar Paulo Rangel e Nuno Melo, ligando o seu destino ao sucesso deles... que tem probabilidade de não ocorrer.

Mas ao manter a data de 16 de janeiro, todos dirão que teve medo, e o Presidente da República vai matar a mudança do PSD, já criou uma cisão que pode ser o fim do CDS, vai ajudar o PS e naturalmente fazer subir a votação na IL e no Chega.

Na primeira hipótese, toda a Esquerda e parte da Direita não lhe perdoará nunca.

Na segunda hipótese, será toda a Direita e todos os que não gostam de partidos que não lhe perdoarão.

Se Marcelo não falasse tanto com o Presidente, este talvez tivesse conseguido ficar calado e quieto, “guardar de Conrado o prudente silêncio” como Marcelo dizia quando ainda não aconselhava o seu heterónimo.

E agora o Presidente teria as mãos livres. E evitaria que um destes dias alguém lhe leia o poema de Pessoa, “o poeta é um fingidor”.

A HORA HAMLETIANA DO PRESIDENTE-REI

Mas, quer as eleições sejam em 16 ou em 30 de janeiro, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos optaram por um caminho que é muito perigoso para os seus partidos e desprestigiante para eles próprios.

Não vale a pena perder tempo a dizer o óbvio: isto faz lembrar as autárquicas em que o PS ganhou em geral, mas perdendo Lisboa, a realidade política foi uma derrota.

Os atuais líderes do PSD e CDS podem trazer todas as razões do Mundo à colação, mas nem assim se perde a sensação política de medo, golpada, falta de democraticidade.

Conheço mal Chicão, mas conheço bem Rio. Como já disse publicamente, não gosto dele nem com molho de tomate, pois fui vítima da violência com que - achando que é ungido - desrespeita a legalidade, acusa quem o enfrenta de ser desonesto e prossegue no seu caminho convencido de que está para além do bem e do mal.

Que Nietzsche tenha morrido demente e que os manicómios tenham gente assim, não invalida que Rio continue na sua linha. O ataque a Marques Mendes feito ontem é apenas a repetição do que fez comigo em 2004, tão revelador como então foi e me esclareceu para a vida.

Apesar disso, e é o que importa, volto a repetir o que disse há uma semana:

a) se Marcelo escolher 16 de janeiro, escolhe Rio e uma forma de bloco central;

b) se Marcelo escolher 30 de janeiro, escolhe Rangel e a bipolarização.

Mas pode ser pior. Se escolher o bloco central, e na fase esquerdista que domina a aristocracia socialista, pode o PS recusar, Costa atirar a toalha ao chão, Pedro Nuno Santos apanhá-la a mais de 200 kms à hora, voltar à geringonça e a tentar ser feliz.

Em resumo, talvez Helena Garrido exagere ao dizer que o heterónimo de Marcelo está a revelar-se o pior Presidente da República da Democracia. Mas infelizmente o heterónimo que se revelara um magnífico Presidente-Rei está a falhar – como eu temia e avisei durante anos – como … Presidente da República.

E quanto à sua teoria de que se motivava acima de tudo pela manutenção da estabilidade, teoria a que ligou o seu destino, estamos conversados.

No fundo, o Presidente oscila entre “ser ou não ser”, agora que se deixou encurralar no cimo de um muro de onde vai ter de saltar.

O ELOGIO

A Álvaro Beleza, à Direção da Sedes e a Abel Mateus, pelo 5º Congresso da Sedes (que abriu na passada semana e se vai desenrolar em reuniões temáticas em Lisboa, Porto e Coimbra) e pelo conteúdo das propostas para Portugal.

Tenho de registar que dei modesto contributo à temática da Justiça.

Tentem estar presentes nas sessões ou, ao menos, analisar as propostas preparadas pelo trabalho coletivo de várias dezenas de especialistas.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Hoje é um programa televisivo e não um livro.

Conceição Lino, no programa “Essencial” da SIC, revelou ontem que os governantes depois de Cabrita, continuam a percorrer o País a 200 kms à hora.

Vejam o programa para perceberem a sensação de impunidade que vem com o Poder e a necessidade da sociedade civil tudo fazer para manter a sua independência, sem a qual a nossa liberdade sofre.

E se não levam a mal, a partir de hoje deixo de perguntar a que velocidade ia o carro do Ministro Cabrita, pois a resposta foi dada por aquilo a que nos tribunais chamamos “factos públicos e notórios”.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

“Setor do mobiliário precisa de cinco mil trabalhadores”, titula hoje o EcoOnline; construtores estão a atrasar obras por falta de operários seja com que salário for; o Público revela declarações do Coordenador do Grupo de Implementação das Políticas de Saúde a dizer que “não existem profissionais de saúde disponíveis no mercado de trabalho” e por todo o lado e por variadas indústrias ouço queixas idênticas.

A pergunta é evidente: não será que estamos totalmente errados nas políticas macroeconómicas de emprego? E não será que estamos a viver um “seller’s market”, ou seja, em que o poder negocial dos trabalhadores permitiria uma dose maior de liberalização? E o brutal aumento de oferta de emprego público não tem nada a ver com esta carestia?

A LOUCURA MANSA

Se alguém tivesse dúvidas da força da máquina de propaganda socialista, por certo que as perderia ao ver a primeira página do JN do dia seguinte ao chumbo do orçamento, que aqui se copia:

A loucura é não perceberem que os eleitores são menos grunhos do que antecipam e esquecerem que o ótimo é inimigo do bom.

Afinal não serviu de lição o excesso de venda do PRR como argumento para votar nos autarcas socialistas…