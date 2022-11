O país, à saída da crise pandémica que o empobreceu ainda mais (e mais que aos seus parceiros europeus), quando precisava de estabilidade política, de crescer economicamente e de alimentar a esperança de quem mais sofreu, mergulhou numa crise política de desfecho imprevisível. E a culpa é do PS. Culpado do empobrecimento, da ausência de uma estratégia de crescimento económico e da crise política.

Há no estado do país - entre a tragédia e as traições - algo de Shakespeariano. Costa, qual Macbeth, quis fazer da peça escocesa do bardo inglês uma rábula lusa de sua autoria. Pelo caminho "assassinou" António José Seguro, acusado de "poucochinho", quando nas urnas nunca foi capaz de ir muito mais além disso; envenenou Jerónimo e Catarina com papas e bolos, sem nunca os sentar à mesa da refeição; afastou Joana Marques Vidal, demasiado incómoda para o seu projecto de poder; substituiu o Presidente do Tribunal de Contas quando este ousou contestar a "flexibilização" do regime de ajustes directos; colonizou a Administração com gente sua, ferindo de morte a CRESAP; fez o que quis das entidades reguladoras - do Banco de Portugal, com Centeno, aos Transportes, com Ana Paula Vitorino - aproveitando, a pretexto da crítica à gestão da ANACOM, para atacar todo o edifício legislativo regulador, começando precisamente pela sua independência.



Leitor mais atento perguntar-se-á, por esta altura, quem é a Lady Macbeth desta história. A resposta é fácil: é a libido dominandi de um partido que tem por vocação o exercício absoluto do poder, para quem nada é suficiente e para quem nada parece impossível.

E ao fim de 6 anos - cheio de escorpiões na cabeça - que país deixa António Costa e o PS? Um país em empobrecimento generalizado e continuado, com os salários mais baixos da Europa Ocidental e a carga fiscal mais elevada sobre o trabalho (fonte: Instituto +Liberdade), ultrapassado já por vários países do leste europeu no PIB per capita; o quarto país com o sistema fiscal menos competitivo da OCDE (fonte: Instituto +Liberdade); um SNS em colapso, com demissões em catadupa, fruto de uma cegueira ideológica incompreensível para quem espera por primeiras consultas de especialidade e desespera por intervenções cirúrgicas; uma Educação sem futuro, a colapsar em todas as avaliações externas; uma Administração Interna há demasiado tempo sem ministro, perdida entre uma inédita erosão da autoridade política e abusos de autoridade sem consequências; uma Justiça anquilosada, prejudicial ao investimento, e com a implementação de um programa de combate à corrupção eternamente adiada; e, para que diariamente não se esqueçam, com combustíveis com preços incomportáveis, dos mais altos da Europa, com o Estado a cobrar 60% em impostos e taxas, e irredutível no saque.

De tudo isto, a culpa é do PS. Não só porque é o responsável pela governação dos últimos 6 anos, mas porque nos últimos 26 governou 19. Mais: é bom não esquecer o que se passou no final de cada ciclo de governação socialista. Primeiro, o pântano de Guterres; segundo, a bancarrota e a prisão de Sócrates; no final do terceiro, esta crise provocada por Costa, na ânsia de jogar a última carta que lhe possa dar maioria, antes que o Estado e o país comecem a soçobrar irremediavelmente.

E a quem é que esta crise serve? A António Costa, cujo caminho escolhido no passado já só lhe permite seguir em frente; e ao seu secreto aliado populista de direita, cuja sanha anti-sistema se continuará a ouvir estrepitosamente.

Que opções, neste cenário, sobram a um eleitor que não tenha desistido da esperança, da liberdade, da progressão social, da melhoria económica, de si, dos seus e do país? No actual contexto só me ocorre um nome: Paulo Rangel. Sendo para isso essencial a sua eleição, primeiro, no PPD/PSD.

Muitos dirão que isso não é verdade, que é redutor, que há mais opções, mais frescas, mais ideológicas, mais convictas, e com caras novas, como justamente se reconhece na IL. É verdade. Mas a esses respondo que o que se jogará nas próximas eleições legislativas não é tanto uma afirmação ideológica, mas um jogo de poder, de pragmatismo, de opção entre pólos. Não uma polarização entre esquerda e direita, como muitos quererão afirmar, mas antes uma polarização entre o status quo - que descrevi - e a esperança de mudar. E, nesse caso, só a alternativa eleitoralmente mais forte poderá cumprir esse papel. O voto na IL será seguramente um voto importante de afirmação de um projecto político, e até para somar depois no pós-eleições, mas considerando o preço que o método de Hondt impõe a partidos mais pequenos, talvez seja um luxo, num país que ameaça deitar a sua estabilidade governativa para o lixo.

O PS - o culpado desta crise e do estado do país - procurará polarizar o voto da esquerda, é certo, mas polarizará sobretudo o voto situacionista, o voto clientelar e o voto do medo. A alternativa, que terá que ir do “centro-esquerda à direita moderada”, polarizará o voto reformista, da vontade de querer mais, da insatisfação daqueles que continuam a preferir construir à tentação de destruir, o voto daqueles para quem a esperança ainda é maior que o rancor.

O que se decidirá nas próximas legislativas é se o país será governado da maneira de sempre, com os suspeitos do costume, chefiados por António Costa, com Pedro Nuno Santos à espreita, ou por Paulo Rangel, com a frescura, a seriedade, a combatividade e a coragem do discurso reformista que tem apresentado à sociedade portuguesa. Tudo o mais, será praticamente mais do mesmo. Tudo o mais, tudo o que não concorrer para construir, será fragmentação destruidora. E, na ausência de uma alternativa forte, polarizadora e vencedora, restar-nos-á um pântano ingovernável. Não vai ser bonito de ver. Não vai ser nada bom de viver. Mas ainda vamos a tempo de novos tempos no país.

Pedro Gomes Sanches escreve de acordo com a antiga ortografia