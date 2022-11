O desastroso legado de António Costa

Já sabíamos que PCP e BE iriam fugir mais cedo ou mais tarde e é óbvio que ficam com um ónus difícil de apagar: então aprovaram a austeridade à Centeno e agora não aprovam o Orçamento mais à esquerda e mais irresponsável (atenção aos avisos do Conselho de Finanças Públicas) destes seis anos? Convém ter memória todavia. O responsável máximo pelo pântano que está a ser criado tem um nome: António Costa. Em cima do nosso inevitável declínio económico provocado pelo socialismo, temos agora um declínio e uma crispação política que não eram inevitáveis. António Costa é um dos corresponsáveis do declínio económico e é o grande responsável pelo declínio político.

