O silêncio da Autoridade Tributária no negócio das barragens

Escrevo o texto deste artigo no dia em que passam 10 meses sobre o negócio da venda das seis barragens da EDP à ENGIE. Foram vendidas seis unidades empresariais (empreendimentos hidroelétricos ou estabelecimentos industriais) de cujo universo empresarial fazem parte, além de outros ativos, as concessões de utilização de bens do domínio púbico, em especial a água dos rios.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler