O BE dá razão ao Cavaco Silva de 2015

Em 2015, perante a inesperada, inédita e intempestiva aliança de derrotados, PS, PCP e BE, o Presidente Cavaco Silva fez aquilo que era preciso fazer: resistiu ao esquema que subvertia as regras não escritas da nossa democracia em proveito de um dos derrotados, Costa, e que tentava algo absolutamente novo, a chegada da extrema-esquerda ao arco da governação. BE e PCP, entre outros pormenores, não apreciam a UE e muito menos o Euro. Gostam de fingir que com outra moeda, com outro Euro, talvez com o Escudinho, Portugal estaria melhor. Perante este cenário preocupante, Cavaco fez o que tinha de fazer: exigiu um acordo escrito entre os partidos, PS, BE e PCP.

