As Causas. O estatismo como uma pandemia

Num país menos dado a conspirações, não seria necessário eu dizer que há mais de 50 anos que entendo que o Poder Político independente é essencial e que o Estado desempenha funções essenciais.

Acho realmente essencial que o Estado seja forte na defesa do interesse geral. Mas para isso não pode ser obeso, captado por interesses que então pululam nele como miasmas, que invada a sociedade, matando-a na sua liberdade e destruindo o pluralismo e as condições para o desenvolvimento económico.

Defendo o Estado, abomino o “Estatismo”. E hoje tudo o que escrevo tem muito a ver com isso.

IMPOSTOS SOBRE COMBUSTÍVEIS E A REVOLTA DA CLASSE MÉDIA

O Estatismo é o “monstro” de que – com razão - falava Cavaco Silva.

O Estatismo tem de ser alimentado, cada vez necessita mais disso, pois a lógica que lhe está subjacente é que devem ser dados ao Estado todos os recursos financeiros para satisfazer todas as necessidades, sem que se admita sequer a discussão sobre a estratégia e os seus resultados.

Esta visão estatizante, centralista e que não percebe nem quer perceber o país real, revela-se na brutal carga fiscal que cai sobre as classes médias (as famílias que ganham entre 15.000 e 50.000 euros por ano), os estatisticamente ricos (famílias que ganham por ano entre 50.000 e 100.000) e os estatisticamente milionários (famílias que ganham entre 100.000 e 250.000), sendo que acima dessa verba há em Portugal apenas 4.180 famílias, que serão os multimilionários.

O IRS que se paga é um dos maiores do Mundo e – apesar do PCP o querer aumentar para os do último escalão (as famílias que vão ganhar por ano mais de 75.000 euros) – não pode ser mais aumentado.

E é aqui que entra o ISP (Imposto sobre os combustíveis fósseis), disfarçado de imposto a favor do ambiente. Falemos então um pouco disto.~

Os impostos indiretos são adorados pelos Governos, pois são uma punção constante, que não se sente tanto como os impostos diretos e por isso não provocam tantas reações.

Até um dia, claro, como se viu em França com o movimento dos “gilets jaunes”.

Todos sabemos isso, mas vejamos o mapa:

O mapa poderia ser o que revela a diferença entre a Europa mais desenvolvida e a mais atrasada.

Não estou a dizer que impostos pesados sobre os combustíveis sejam a causa do atraso. Mas, sim, afirmo que são um fator muito relevante para dificultar a recuperação do atraso.

E isso é tanto pior quanto mais longe se está das grandes áreas metropolitanas, com as suas redes de transportes públicos subsidiados e a viabilidade de veículos elétricos.

Durante anos a anestesia do imposto indireto funcionou. Agora parece que a tolerância está a acabar e a revolta (felizmente serena, à portuguesa) está a aumentar.

Penso que a mudança em curso na atmosfera política em Portugal é o começo da revolta das classes médias, que hoje em dia nenhuma força política tenta representar.

O Estatismo está a bater na parede. As classes médias (e sociologicamente são todas as famílias que ganham menos de 200 000 euros por ano, ou seja, por contribuinte pouco mais de 8000 euros por mês) já não conseguem pagar mais, incluindo impostos indiretos.

O que tem tudo a ver com a crise orçamental.

ORÇAMENTO: A MANJEDOURA DO ESTATISMO E O REGRESSO DA TROIKA

Estamos a uma semana de saber se a crise do Orçamento não é mais do que um bluff e um hábil instrumento táctico para levar os setores moderados a tolerar mais cedências ao PCP e BE, num novo aprofundar do Estatismo, que está em suave e constante crescendo de ano para ano.

Como foi revelado pelo Professor Joaquim Sarmento, mesmo que o Governo não venha a ceder nada ao PCP e ao BE, e já excluindo as despesas com a COVID 19, “A despesa primária passou de 84.7 mil M€ em 2019 para 98.7 mil M€ em 2022. Ou seja, subiu em 3 anos cerca de 14 mil M€! Passou de 39.7% do PIB para 43.6% do PIB”.

E se for excluída a despesa com verbas do PRR, ainda assim passou de 39.7% do PIB para 42.3% do PIB.

Com a economia estagnada, com a população a envelhecer, com os custos de energia a explodir, a inflação a chegar, com a dívida pública a ter de ser paga, a única alternativa é continuar a aumentar a carga fiscal sobre as classes médias e em geral sobre quem trabalha e cria riqueza.

Com bazuca ou sem bazuca, não é preciso ser uma pitonisa para prever a tragédia daqui a 5 anos; e o regresso da troika, como é evidente.

ORÇAMENTO: BLUFF, SUICÍDIO OU RENDIÇÃO POLÍTICA?

A crise orçamental que estamos a viver pode, pois, ser por isso uma estratégia para nos levar a engolir uma dose mais forte de Estatismo, e mais uma vez com a preciosa ajuda do Presidente da República que nos injeta como uma droga dura o medo da crise, várias vezes ao dia.Mas pode também ser um bluff do casal Costa/Marcelo para assustar o PCP e o BE.

Eu não sei se é uma coisa ou a outra.

E, mesmo que seja apenas um bluff, não seria a primeira vez que esse tipo de estratégia acaba mal e o Orçamento de Estado seja chumbado no dia 27 deste mês e então teremos no início do próximo ano eleições legislativas.

Não sei isso. Mas sei outra coisa que me cheirava há muitos meses e de que fui falando: António Costa montou uma estratégia fortíssima para uma grande vitória eleitoral autárquica, que lhe permitisse negociar sem cedências o Orçamento, culpar a esquerda mais radical pelo chumbo e depois assustar os eleitores de esquerda com o papão do regresso da Direita, aproveitar o desnorte desta e conseguir maioria absoluta em eleições antecipadas.

Infelizmente para ele, o Primeiro-Ministro saiu enfraquecido politicamente da contenda autárquica, o PCP e o BE sentiram isso e também já não escondem que – como agora diz a jornalista do Público, Ana Sá Lopes – foram em seis orçamentos “o seguro de vida de um governo centrista”.

Mas já era tarde para o Governo mudar a estratégia, até porque é bem verdade que os partidos da geringonça foram os grandes derrotados autárquicos e a Direita vai estar entretida com eleições internas até fevereiro.

Se a isto juntarmos a arrogância que cada vez mais define António Costa é bem possível que no dia 27 de outubro, o BE e o PCP tenham de optar entre um suicídio eleitoral ou uma rendição política.

A ver vamos, como dizia um cego meu amigo.

O ELOGIO

É a Paulo Rangel. Não é preciso ser adepto do PSD ou de Rangel para reconhecer que o discurso de apresentação da sua candidatura na passada 6ª feira foi um ato de oposição com um projeto alternativo ao do Governo.

Em quase 6 anos, António Costa nunca teve verdadeira oposição. Isso foi mau para o País e – o que talvez pareça paradoxal – para ele próprio. Pela primeira vez desde que chegou a Primeiro-Ministro pode passar a ter.

Isso não significa que Rangel ganhe a liderança do PSD e ainda menos que chegue a Primeiro-Ministro em breve. Mas os elogios são merecidos mesmo que nada consiga.

E elogios também a Carlos Moedas (muito boa entrada na CML com um discurso que revela qualidade para governar) e a Joachine Katar Moreira e a quem viabilizou a ida simbólica de Aristides Sousa Mendes para o Panteão. Há quase 15 anos defendi-o como o maior português numa série de filmes de que resultou, infelizmente, que foi derrotado por Salazar e Cunhal. Continuo a achar que, pelo que fez, merece como poucos o Panteão.

LER É O MELHOR REMÉDIO

No Expresso de Sábado, um artigo de uma cronista que merece ser lida, Eugénia Galvão Telles, intitulado “Corpos com vaginas do Mundo inteiro, uni-vos”.

Este estranho título tem uma causa: a famosa revista científica de medicina decidiu que, em vez da palavra “mulher”, essa é a expressão a ser usada. Mas leiam depressa, pois como as coisas estão a evoluir, artigos de critica irónica como este acabarão a ser proibidos pela loucura que anda por aí.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Como já referi, vai por aí uma sanha de estatização sem freio. Nesse contexto não se deve desvalorizar uma proposta de lei que pretende diminuir a independência das ordens profissionais submetendo-as a controlos de quem mande no Estado.

Sou muito crítico do conservadorismo das Ordens e há décadas que proponho reformas, algumas delas aliás constando da proposta legislativa.

Mas a questão política não é essa.

O que eu sei é que a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Farmacêuticos, ousaram enfrentar o Poder Político, como – sei do que falo – sempre fizeram no passado, sempre que era preciso. E fizeram-no em tempos muito difíceis, de Ditadura e de Gonçalvismo.

Por isso a pergunta vai direitinha para dentro do PS e PSD: onde estão os socialistas e sociais-democratas profissionais liberais que, antes e depois do 25 de abril, não tiveram medo? Já morreram todos? Ou com a idade foi-se-lhes a coragem?

E, já agora, a que velocidade ia o carro do Ministro Cabrita?

A LOUCURA MANSA

O que define esta rúbrica final pode ser algo censurável, perigoso, simbólico. Mas muitas vezes é apenas uma situação de estupidez para além do admissível.

O Governo – que raras vezes se move com base num pensamento estratégico – é em regra competente no seu oportunismo. Tentou aplicar a receita na 6ª feira, baixando o ISP para reduzir 1 cêntimo a gasolina e 2 cêntimos o gasóleo, no mesmo dia em que o Ministro da Economia numa entrevista dizia que isso não iria acontecer. E teve as manchetes e aberturas nas notícias televisivas no fim de semana.

Onde está então a loucura? É fazer essa redução sabendo que dois dias depois a subida do preço do petróleo faria perder totalmente a vantagem. O efeito foi, evidentemente, o oposto, provocar a ira dos contribuintes.

Diziam os antigos que Deus enlouquece os que quer destruir. Parece que continua a ser verdade…