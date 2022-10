O talento é nómada: vamos aproveitar a oportunidade?

É recorrente ouvir dizer que Portugal tem a geração mais qualificada de sempre. É provável que assim seja, mas de nada serve ter talentos ou recursos humanos qualificados se não os soubermos ou pudermos utilizar. Se não lhes proporcionarmos as oportunidades e condições adequadas, vão acabar a trabalhar noutro país mais atrativo.

O contexto atual oferece-nos agora uma chance que não podemos deixar escapar. O talento tornou-se nómada. O talento, hoje, não tem local de trabalho nem horário definido. Tendência que a pandemia, ainda em curso, apenas veio acelerar. De facto, entre outras mudanças, mais ou menos pronunciadas, a pandemia criou um boom de teletrabalho.

Apresenta-se-nos agora a ocasião para, em primeiro lugar, manter em Portugal algum do talento por cá criado, embora este possa até trabalhar em regime remoto a contribuir para a produtividade de outro país e, em segundo lugar, também bastante interessante e pertinente, para atrair talento exterior que, quer deseje trabalhar cá ou remotamente para outro país, pode fazê-lo cá instalado. Ou seja, podemos aproveitar para manter e importar talento, em vez de apenas o exportar como temos feito nos últimos anos.

Somos cada vez menos e mais velhos e, se precisamos de imigrantes, porque não captar os mais qualificados para ajudarem o nosso país a sair da crise, a crescer economicamente e a retomar a convergência perdida.

Temos de superar o facto de termos menos turistas, menos viagens de negócios com destino ao nosso mercado, conseguindo mais estrangeiros a residirem cá, impactando positivamente a nossa economia por via do consumo, investimento ou, ainda, através do pagamento de impostos. Impostos, estes, de que tanto necessitamos para continuar a promover um bom sistema de educação e formação ao longo da vida.

Em nome da prosperidade e desenvolvimento do nosso país, é urgente inovar e tomar medidas mais arrojadas, nomeadamente, dando um novo aproveitamento ao nosso regime fiscal para atrair estrangeiros, não apenas no imobiliário ou com pensionistas ricos, como até aqui, mas que incentive a retenção e captação de profissionais talentosos e em idade ativa.

Um recente relatório do Eurostat (de 14 de outubro de 2021) mostra que em Portugal se recebem os salários mais baixos da Europa Ocidental, ao mesmo tempo que se paga a sétima carga fiscal mais elevada sobre o trabalho. Este relatório compara-nos, não apenas com os países considerados ricos, do centro e norte da Europa, como a Suíça, Luxemburgo ou Suécia, mas também com a nossa vizinha Espanha, assim como com a Grécia e Itália. O cenário é grave e impõe-se uma urgência da mudança. Se não tomarmos providências para manter e desenvolver o talento que treinamos, se atrasarmos a colocação em prática de um plano global e sistemático para apoiar as carreiras dos nossos investigadores, dos nossos técnicos superiores e, muito relevante, da nossa mão-de-obra operária especializada, nunca ultrapassaremos estas debilidades.

Ressalve-se, a este propósito, que o Governo acaba de incluir na proposta de Orçamento do Estado uma medida fiscal para atrair talentos, não se sabendo ainda qual o verdadeiro alcance estrutural da mesma. Espero, e esperemos todos, que a médio e longo prazo tenha um impacto positivo para a economia e, em especial, para os nossos jovens.

Uma coisa é certa, é fundamental superar a nossa crónica incapacidade de reter e atrair talento, de inovar, de competir com outras economias. Temos a responsabilidade de valorizar o mérito em detrimento do nepotismo e do amiguismo ou das meras soluções burocráticas. Assim talvez consigamos ultrapassar o empobrecimento vincado e progressivo do país, a carga fiscal asfixiante, a dívida pública astronómica e a ausência de uma estratégia de crescimento e criação de valor. Em suma, nunca como agora, a aposta no talento, na sua atração e fixação, foi tão importante para o nosso futuro.