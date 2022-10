Sentou-se, olhou-me fixamente e não disse nada. Ao contrário do que é habitual, não perguntei o que o traz cá? Esperei, qualquer pergunta seria perturbadora do silêncio que ele queria no início da consulta. Passaram, talvez dois minutos, quando, numa voz pausada e firme, me disse:

— Deve achar estranho, mas venho chorar. Como não consigo e este deve ser um sítio onde se chora muito, achei que seria o local indicado.