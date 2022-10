O regresso do nuclear

As eleições presidenciais francesas, que se realizam no próximo ano, terão na energia nuclear um convidado inesperado. Emmanuel Macron, atual Presidente e candidato à reeleição, decidiu fazer do nuclear um tema de campanha e prometeu anunciar esta semana um ambicioso plano de investimento na renovação de 12 reatores envelhecidos. Em simultâneo, pretende apoiar o desenvolvimento de projetos na nova geração de centrais atómicas, em especial os SMR (pequenos reatores modulares). A França, que já é o maior produtor europeu desta energia, não quer perder o pelotão encabeçado pelos Estados Unidos, a China e a Rússia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler