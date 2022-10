E do WhatsApp, ninguém fala?

Oh não, mais um texto sobre a tragédia do apagão do Facebook e da malvadez do Zuckerberg e de como as democracias ocidentais estão em perigo, dirá o leitor menos complacente. Calma. Esta prosa irá dissertar sobre o tal colapso planetário de 5 horas das redes sociais que ocorreu há uns dias. É certo. Mas numa perspetiva que interessou a outra parte do mundo. A fatia debaixo do globo. O Hemisfério Sul. E onde até teriam passado bem umas horas sem Facebook ou Instagram, mas que entraram em desespero pelo facto do WhatsApp ter estado no lote das aplicações desaparecidas em combate. Facto: o WhatsApp engoliu a outra metade do mundo. E isto vale a pena tentar perceber, já que andámos tanto a olhar para os nossos dramas nas redes.

