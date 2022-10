Algoritmo amoral

Estava aqui a olhar para o catálogo de uma exposição de pintura alemã do tempo de Weimar. Marcados por um hedonismo amoral que desfigura o rosto humano até à animalidade, os quadros fazem-me lembrar o nosso tempo aqui em 2021. Nestas obras de Max Beckmann ou Otto Dix, há uma atmosfera de cinismo sem freio, que, mais tarde, foi personificada pelo mestre de cerimónias do “Cabaret”, Joel Grey. Nada nesta personagem é verdadeiro, é de uma festividade vazia, o seu sentimentalismo é falso, até a sua bravata sexual é assexual. Tal como escreveu o grande e agora banido Ian Buruma, Joel Grey e todas as personagens retratadas pelos pintores de Weimar são homens ocos que assumem que a sobrevivência depende dos nossos piores instintos.

