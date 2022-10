Esta semana ficou marcada por dois eventos que apaixonam economistas e académicos, a apresentação da proposta de Orçamento do Estado e a atribuição do prémio Nobel da Economia. E o que tem um a ver com o outro?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler