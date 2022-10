E agora Alemanha?

As eleições legislativas na Alemanha marcaram, antes do mais, o fim de um ciclo. Mas não de um ciclo qualquer. Porque Angela Merkel não é uma política qualquer.

Há dezasseis anos, quando venceu, por uma curtíssima margem, o então Chanceler Gerhard Schroeder, muitos questionaram a sua capacidade para se manter no cargo, apontando-lhe, nomeadamente, erros graves na liderança da oposição e a ausência de autoridade e de carisma. Decorrido todo este tempo, é manifesto que tais predições estavam completamente erradas. Angela Merkel deixa um país mais forte e cada vez mais relevante no plano global. Tornou-se, indiscutivelmente, na mulher mais poderosa, não apenas do Velho Continente, mas do Mundo. E, ao enfrentar com determinação os múltiplos e complexos desafios com que foi confrontada, transformou-se na líder real da União Europeia, retomando um legado, que já parecia irremediavelmente afastado, de personalidades como François Mitterrand ou Helmut Kohl.

Não foi, evidentemente, consensual, nem dentro das suas fronteiras, nem fora delas. E ainda bem! Mas, é inequívoco que, sem o seu empenhamento e sem a sua coragem tranquila, muito dificilmente a Europa teria ultrapassado a crise das dívidas soberanas e a moeda única teria sido salva. Como não se teriam encontrado, agora, soluções rápidas e acertadas para enfrentar as devastadoras consequências da pandemia do COVID-19. E, pelo meio, devemos-lhe, ainda, o exemplo de autoridade, moral e política, que nos legou no contexto da crise dos refugiados.

Em suma: Angela Merkel é um daqueles casos, cada vez mais raros, de políticos que deixam, pelos melhores motivos, um rasto indelével na história da Europa e na vida de cada um de nós.

Mas, para além disso, o sufrágio de 26 de Setembro apresenta todas as condições para abrir um novo período na história do sistema político alemão e, consequentemente, na construção de soluções governativas.

A Alemanha foi, durante um prolongado período após a II Guerra Mundial, o exemplo daquilo que a doutrina designou por bipartidarismo imperfeito e que alguns, mais expressivamente, apelidavam “sistema de dois partidos e meio”. Com isso, queria significar-se que, embora os dois principais partidos (CDU/CSU, à direita, e SPD, à esquerda), obtivessem um resultado somado na ordem dos 85%, ou superior, ficavam dependentes do apoio de um terceiro partido para formar governo. Tal partido – o FDP – funcionava, assim, como o fiel da balança, o que lhe permitiu estar presente em coligações com uma ou outra daquelas formações.

Na década de oitenta, crescentes preocupações com as questões ambientais conduziram à criação, e paulatina afirmação, de uma nova força política – os Verdes. Um percurso que, com naturalidade, culminou com a sua chegada ao poder, em 1998, em coligação com o SPD. Ou seja, a lógica das coligações permaneceu, mas com variações no protagonista mais pequeno.

A diminuição do peso das duas principais formações partidárias, já então anunciada, foi-se acentuado. Primeiro, com a reunificação, e o surgimento de um partido mais á esquerda – Die Linke -, parcialmente descendente dos socialistas da antiga RDA. Mais recentemente, com a irrupção da extrema direita – Alternativ fur Deutschland -, de cariz nacionalista e antieuropeu.

O sistema passou a assumir, portanto, um cariz marcadamente multipartidário, o que, tornando mais complexa a constituição de Executivos, obrigou, por vezes, ao recurso à solução da “grande coligação” (entre a CDU/CSU e o SPD), como sucedeu após as eleições de 2005, de 2013 e de 2017 (algo que, até aí, só tinha ocorrido entre 1966 e 1969, com o governo Kiesinger).

Agora, a tendência tornou-se ainda mais clara. Com efeito, os dois principais partidos não chegaram a atingir 50% da votação popular; os outros dois partidos moderados aumentaram o seu apoio e totalizaram cerca de 26%; e os dois partidos extremistas ficaram-se, no seu conjunto, por 15%, perdendo à roda de 6,5% por comparação com 2017 (o que constitui, manifestamente, uma boa notícia).

Neste quadro, uma “grande coligação” parece afastada (e digo parece, porque, em 2017, Martin Schultz, à época líder do SPD, recusou categoricamente essa hipótese, mas ela acabou por se concretizar, embora sem ele). Mas, caso viesse a ser o caminho escolhido, tratar-se-ia de uma absoluta novidade, porque traduziria uma subordinação da CDU/CSU ao SPD.

Somos, assim, remetidos, com maior grau de probabilidade, para a lógica das cores: ou coligação “semáforo”, constituída por sociais-democratas, verdes e liberais ou coligação “Jamaica”, composta por democratas/sociais-cristãos, verdes e liberais. Em qualquer caso, algo que, embora já tentado, nunca aconteceu.

Em política impera, com frequência, a “lógica da batata”. Mas, tanto quanto é racionalmente antecipável, a primeira solução é a mais previsível, por um conjunto vasto de razões. Desde logo, porque Olaf Scholtz e o SPD saíram reforçados pela vitória eleitoral. Depois, porque Armin Laschet e a CDU/CSU conheceram o pior registo da sua história. E ainda, porque mesmo Angela Merkel, reforçada com a convincente vitória de 2017, tentou um acordo com os verdes e os liberais e não teve êxito.

Sucede que as diferenças, tanto ideológicas, quanto programáticas, dos putativos integrantes da solução “semáforo” são patentes e respeitam a aspectos centrais da acção governativa, como a política económica e financeira ou as questões ambientais, pelo que a tarefa não se afigura fácil.

Mas, seja qual for o caminho por que se enverede, fundamental é que os entendimentos a que se chegue não afectem negativamente a posição central que a Alemanha tem na construção europeia. E que continue a dar um contributo determinante para a compatibilização entre políticas que promovam o crescimento e o desenvolvimento, por um lado, e que assegurem a dimensão social da integração, por outro.

Ao observar quanto ali se passa por estes dias, veio-me à memória a conhecida metáfora do “efeito borboleta” – a ideia de que o simples bater de asas de uma borboleta, localizada num lado do Mundo, pode gerar uma sequência de eventos que leve á ocorrência de uma tempestade do outro lado.

Ora, como a Alemanha é muito maior do que uma borboleta, esperemos que os ventos que dali soprem nos tragam boas notícias. E, se possível, rapidamente.