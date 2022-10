Ainda se pode ser republicano?

A evocação dos 111 anos da instauração da República em Portugal passará como uma rotina ou até, porventura, como uma banalidade história. Não foi sempre assim. Durante algum tempo, uma enviesada justificação do golpe militar de maio de 1926 e do Estado Novo procurou mobilizar uma lenda sobre as malfeitorias da 1ª República, transformando deste modo essa memória num campo de batalha, se bem que Salazar também tivesse entretanto domesticado e anulado qualquer veleidade restauracionista da monarquia; a oposição, em resposta, transformou a data num momento de protesto em prol da democracia. Assim, vencida a ditadura, o 5 de outubro passou a ser comemorado como uma das datas fundadoras do regime democrático. Mas, passados 47 anos, talvez valha a pena perguntar se ainda vale a pena, ou até se ainda é preciso ser republicano nos dias de hoje.

