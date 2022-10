É Rui Rio o homem dos 700 mil?

É o facto decisivo da política portuguesa, até porque é a causa do pântano, ou seja, é a causa da fraqueza relativa de todas as forças políticas. Em 2011, a direita teve 2 milhões e 700 mil votos. Em 2015, depois da governação mais difícil da democracia, Passos ainda conseguiu 2 milhões de votos. Venceu mas perdeu a maioria absoluta, porque o episódio da TSU, entre outros, retirou-lhe 700 mil votos. Estas 700 mil pessoas estão desaparecidas do mapa político.

