As Causas. Autárquicas: previsões, erros e extrapolações

Razão tinha o jogador de futebol João Pinto quando respondeu há anos que “previsões só faço no final do jogo”. Foi uma resposta com sentido de humor, mas muito prudente.

E Rui Rio, um dos vencedores políticos da noite eleitoral, tem razão nessa crítica. Mas, feito o mea culpa (não sendo eu político, é mais fácil…), importa dizer que não se pode extrapolar desse erro para conclusões “à la Rio”, que passariam a estar mais erradas ainda.

MOEDAS: VITÓRIA PESSOAL E TRANSMISSÍVEL

A vitória de Moedas em Lisboa foi uma vitória pessoal. Veja-se o gráfico seguinte:



As conclusões são óbvias:

a) Houve voto em Moedas de quem votou IL ou Chega para a Assembleia Municipal, pois Moedas teve 34,25% e a sua lista para a Assembleia teve apenas 31,16%;

b) Algo semelhante ocorreu com Medina, que teve 33,33%, ao passo que a lista PS na AM teve 30,8% (e ele tivera 42% em 2017 para a Câmara);

c) Os partidos que apoiaram Moedas tiveram 31,81% em 2017 e agora aumentaram cerca de três pontos percentuais (para 34,25%) para a Câmara, mas para a AM passaram para 31,16%, ou seja, não aumentaram;

d) O PCP e o BE tiveram 18,8% em 2017 e agora 18,7%, ou seja, não aumentaram;

e) Mas o BE (grande derrotado) recuou e o PCP subiu;

f) O IL (5,95%) e o Chega (5,35%) tiveram, na primeira candidatura autárquica, um resultado para a Assembleia Municipal que os aproxima dos 7,63% do BE que está no mercado eleitoral há mais de 20 anos e por isso também são vencedores em Lisboa (mas o IL não venceu no País, pois como sempre disse é o espelho do BE à Direita);

g) O PS passou de 37,6% para 30,8%, ou seja, teve uma enorme derrota.

Moedas é alguém que ganhou esporas de político num combate que tinha tudo para perder. Com isso tornou-se, pelo menos, um “king maker” e provavelmente um futuro líder do PSD. O que talvez ajude Rui Rio a curto prazo.

A vitória é, pois, pessoal e transmissível. Se é transmissível para Rio ou para Rangel, se verá.

A VITÓRIA DE RIO NÃO FOI O QUE PARECE

Realmente a vitória de Moedas consolida o poder de Rui Rio: o novo Presidente da Câmara tem pela frente um terrível desafio (governar Lisboa em clara minoria e com a esquerda unida contra ele), que tem qualidades e experiência para enfrentar, mas não precisa de caos no PSD para complicar.

E Lisboa foi politicamente o que definiu a noite. Mesmo sem a vitória de Moedas, como referi logo ao início da noite eleitoral, Rui Rio e Francisco Rodrigues das Santos venceram, mas Lisboa tornou a vitória incontestável para dentro do PSD e do CDS.

Mas depois do Sol nascer, tudo fica em regra mais claro. Vejam o gráfico seguinte:

As conclusões são claras:

a) O PSD, o CDS e os seus aliados em 2021 tiveram 33,24% do voto nacional e em 2017 tinham alcançado 34,36%, ou seja, recuaram ligeiramente;

b) Por sua vez o BE e o PCP passaram de 12,65% (em 2017) para 12,29% este ano, ou seja, sofreram também um pequeno recuo, sendo que o BE perdeu em toda a linha, mesmo em vereadores onde só tem agora 4 a nível nacional que comparam com 19 do Chega;

c) O PS passou de 39,06% (em 2017) para 34,57% este ano, ou seja, teve um significativo recuo, ficando quase empatado com o PSD e seus aliados à escala nacional.

O PS e a Esquerda perderam as eleições em votos e politicamente.

Mas, basicamente o PSD e o CDS não cresceram em 4 anos em votos; e sem aliança com o Chega (e com o IL o que será mais fácil) não é provável que possam aspirar a ganhar em 2023. E se forem aliados com o Chega também não.

Pode não ser assim tanto, se como tudo indica grande parte dos que votaram em independentes (também grandes vencedores eleitorais) forem mais de Direita.

Vai ser interessante a política nos próximos dois anos.

O PS PERDERÁ EM 2023 SEM COSTA

Finalmente o PS. Foi para mim uma total surpresa esta derrota clara de António Costa.

A derrota foi pessoal do líder, devido à estratégia do PS de pessoalizar nele a campanha autárquica como nunca vi igual.

O PS tinha tudo para uma grande vitória: a bazuca, a “libertação total” da pandemia, o anúncio de medidas sobre controle de custos de eletricidade com antecedência, o prémio dos incumbentes, a presença maciça do seu líder, a fraqueza comparativa do líder do PSD.

Nunca mais o PS terá uma eleição autárquica tão fácil de ganhar. E tudo correu muito pior do que seria sequer imaginável.

Em minha opinião, o que evitou um descalabro ainda maior foi:

a) o facto do PCP ter tido uma grande derrota, o que permitiu ao PS não perder câmaras relevantes para eles, ganhar Loures e Montemor-o-Novo, quase ganhar Setúbal e Évora;

b) A derrota generalizada do BE que não captou voto vindos do PS de forma relevante;

c) A ajuda do Chega, que evitou certas vitórias da coligação PSD/CDS;

d) As candidaturas independentes (cujos votos não são contados como do PSD ou CDS, mesmo quando integrem apoios destes partidos);

e) A própria fraqueza do PSD.

Porque perdeu então o PS? Em minha opinião sobretudo porque:

a) Em primeiro lugar, o relativismo moral dos portugueses, que estigmatizei há uma semana, foi menor do que eu temia, e os exageros, abusos e arrogância de António Costa caíram mal, sobretudo em meios urbanos;

b) Depois, os eleitores – no silêncio da votação – revelaram que não compraram a tese do sucesso da luta contra pandemia;

c) Finalmente, o PS cometeu o grave erro de não fazer uma remodelação a seguir à Presidencia Europeia, em julho, como eu dissera meses antes que lhe seria essencial, e porque a nacionalização da campanha eleitoral tornou mais evidente os problemas de Cabrita e de outros.

Mas nada disto é tema que se não possa resolver até às eleições de 2023. Para isso:

a) É preciso fazer uma remodelação que refresque e melhore o fraquíssimo e cansado Governo;

b) É essencial fazer funcionar a bazuca;

c) Tem de diminuir muito a arrogância e a brutalidade da governação.

E, sobretudo, tem de se tornar claro nos próximos meses que António Costa se recandidata em 2023, para evitar que se transforme num “lame duck”, que o PS entre em campanha eleitoral interna e, sobretudo para evitar a derrota do PS nas legislativas.

Com todos os seus defeitos, Costa continua a ser o melhor político da sua geração e se alguma coisas estas eleições (e as alemãs…) revelam é que depois de um longo consulado os eleitores querem mudar. E mudam.

O ELOGIO

A Santana Lopes, o “comeback kid”. Um verdadeiro político, por muitos defeitos que possa ter, nunca morre.

A vitória na Figueira da Foz tem a ver com a nostalgia de uma cidade de praia cosmopolita (que o foi durante mais de um século), e com a vontade de ser visível e protagonista como Santana Lopes conseguiu fazer no passado.

Mas tem sobretudo a ver com o carisma que ele possui e que é tão raro hoje em dia que sobressai ainda mais.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O Economist dedica o seu editorial principal e aborda em detalhe o que refere como a confusão em que Merkel deixou a Alemanha.

Merkel nunca foi santa da minha devoção. Os anos formativos, a sobreviver ao estalinismo com prudência, marcaram-na para sempre.

Evitou riscos importantes, o que não é mau, mas governou sempre do banco de trás na viatura conduzida pela opinião pública em piloto automático. Não fez o que a Europa precisava – não tinha a visão de Churchill, De Gaulle, Monet, Delors – e vai embora deixando uma pesada e dificilmente gerível herança.

Leiam o Economist, pois o que se passa na Alemanha é essencial para o futuro da Europa e de Portugal.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Era evidente para toda a gente que o Ministro Cabrita era um ónus terrível sobre o Governo, que a questão da velocidade do carro era um abcesso de fixação infetado que, não sendo extirpado, iria criar uma espécie de septicémia política.

Era evidente que o tema de viajar a 200 km/hora era sensível e apesar disso António Costa foi em 1h e meia de Lisboa ao Algarve com a arrogância de um predestinado.

Era evidente que o vídeo da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios da passada semana surgia como sinal revelador de privilégios de políticos socialistas e ninguém lhe tirou a confiança nem ela se demitiu de imediato.

Revelando uma total e estranha falta de sensibilidade política, António Costa falou destes e de tantos outros problemas como “casos e casinhos”, que afirmou não deverem distrair os portugueses que antes devem estar mobilizados para aplicar os dinheiros da bazuca europeia.

A pergunta é esta: não fará falta em S. Bento um bobo da corte que diga sem receio ao líder as coisas que ele não goste de ouvir?

A LOUCURA MANSA

Eurico Brilhante Dias, um secretário de Estado, numa entrevista em Paris na 5ª feira da passada semana, afirmou – e cito – “nós ganhámos com a Covid-19. E ganhámos porquê? Ganhámos porque Portugal foi um país que, tendo as suas dificuldades, enfrentou a Covid-19 com bastante êxito, dentro daquilo que foi possível”

Todos cometemos erros e ele depois corrigiu. Mas esta afirmação foi consistente com a estratégia eleitoral do PS de explorar eleitoralmente a “libertação” da pandemia que nesse mesmo dia o Primeiro-Ministro anunciou aos eleitores.

A loucura foi, pois, a estratégia que Brilhante Dias concretizou sem jeito, mas com disciplina partidária, sempre muito louvada nos partidos.