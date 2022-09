A propósito do Regulamento Financeiro: porque devemos levar a sério o conflito de interesses

As questões sempre difíceis relacionadas com a temática do conflito de interesses no quadro mais alargado da proteção dos interesses financeiros da União Europeia ganharam, em 2018, um novo fôlego, tendo o legislador comunitário estendido a aplicação das disposições sobre conflito de interesses previstas no Regulamento Financeiro de 2012 a todas as modalidades de gestão e a todos os intervenientes, nestes se incluindo, naturalmente, as autoridades nacionais nos seus mais diversos níveis de atuação, responsáveis, em primeira linha, pela execução do orçamento da UE, pela prática de todos os inerentes atos preparatórios e pela execução de auditorias, bem como, em geral, pelo exercício do respetivo mandato de controlo.

Deste modo, o Regulamento Financeiro de 2018, que entrou em vigor em 2 de agosto desse ano, avança mais uns passos na direção certa, ao prever um âmbito mais alargado, recobrindo, pois, de forma clara, a gestão partilhada (para lá da gestão direta e indireta) e as autoridades nacionais e regionais, em qualquer um dos seus níveis de atuação.

Por outro lado, o RF de 2018 opera também uma reconfiguração do próprio conceito de conflito de interesses, passando a englobar «qualquer outro interesse pessoal direto ou indireto» e já não apenas a ideia de um «qualquer outro motivo de comunhão de interesses com o destinatário».

Finalmente, pretendeu ainda o legislador comunitário, avisadamente refira-se, que as situações de conflitos de interesses fossem, não apenas prevenidas, mas também enfrentadas, dando, por essa via, um sinal claro e forte de que a prevenção continua a ser a melhor estratégia no despiste dessas situações. Esta tónica preventiva é, em larga medida, motivada pela intransigente necessidade de promover a defesa da transparência, da reputação e da imparcialidade do setor público e, simultaneamente, garantir a credibilidade dos princípios do Estado de Direito enquanto valor ancilar da UE.

Mas aqui chegados, importa perceber em que se traduz afinal o conflito de interesses.

Existe conflito de interesses caso o exercício imparcial e objetivo das funções de um determinado interveniente financeiro ou de qualquer outra pessoa envolvida na execução do orçamento se veja comprometido por motivos familiares, afetivos, de afinidade política ou nacional, de interesse económico, ou por qualquer outro interesse pessoal direto ou indireto. É, por conseguinte, imperioso que saibamos colocar as questões em perspetiva, partindo sempre do pressuposto de que, em primeira linha, as situações de conflitos de interesses se assumem como um problema a suscitar, e naturalmente a dirimir, pela consciência de cada um, tal como já aqui havíamos escrito há umas crónicas.

Note-se que um conflito de interesses pode emergir mesmo que não beneficiemos efetivamente da situação criada, bastando que as circunstâncias comprometam, irremediavelmente, o exercício das nossas funções de um modo objetivo e imparcial e que tais circunstâncias assumam uma conexão individual e identificável (ou suscetível de o ser) em aspetos concretos da nossa conduta, do nosso comportamento ou das nossas relações com terceiros.

Deste ponto de vista, uma simples ligação com crenças, pontos de vista ou mesmo opiniões da pessoa não equivalerá automaticamente a um interesse pessoal, devendo cada caso ser visto em todas as suas variáveis e complexidade imanentes. A formulação de um juízo que identifique um conflito de interesses é, por todas estas razões, um exercício de enorme responsabilidade, quer do próprio que o identifica e avalia, quer de terceiros que com ele se relacionam e que o colocam, direta ou indiretamente, nessa situação quer, em última linha, daqueles que, por dever de ofício, o devem, nos instrumentos de controlo que concebem, antecipar e, por essa via, de forma clara e eficaz, mitigar o risco da sua ocorrência.

Também a afinidade nacional e política, a vida afetiva ou mesmo outros aspetos, constituem naturalmente fatores que são suscetíveis de comprometer a imparcialidade e a objetividade de um determinado sujeito no quadro da execução do orçamento. Nessa medida, é desejável que se procure evitar, desde logo, a ocorrência dessas situações, sobretudo pela abstenção, pelos próprios, de envolvimentos, quaisquer influências ou outro tipo de pressões que possam afetar a desejável imparcialidade ou objetividade do respetivo desempenho profissional.

Pensemos, por exemplo, em situações de irremediável comprometimento da imparcialidade ou objetividade do sujeito, como decorrência de relações de amizade, ou inimizades, relações familiares, filiações partidárias, associações ou mesmo convicções de qualquer outra natureza, como clubística por exemplo, sendo neste particular recomendável que todos aqueles que tenham a incumbência de promover a execução do orçamento da UE, o deverem fazer, baseando o seu desempenho e juízo profissionais, exclusivamente, em critérios jurídicos e objetivos e, em particular, suportando-o em provas suficientes e apropriadas.

É útil nesta medida perceber, no quadro dos conflitos de interesses potencialmente verificáveis, quais as possíveis medidas que poderão então revelar-se mais adequadas, proporcionais e eficazes na evitação do risco da sua ocorrência.

Num ponto quanto a esta indagação, todos estaremos de acordo.

Os esforços a envidar devem naturalmente ser direcionados para a prevenção, dado que será muito mais complexo e difícil proceder à deteção e correção das situações críticas. Parece-nos elementar nesta senda, que quaisquer medidas de prevenção ou mesmo de gestão de eventuais situações de conflitos de interesses, devem ser pensadas tomando por base as fases iniciais de execução do orçamento da UE, dessa forma conferindo primazia à prevenção em detrimento da correção, circunstância a que acresce o facto das medidas adotadas deverem revelar-se eficazes, proporcionadas, transparentes e regularmente atualizadas.

Uma estratégia que passe pela sensibilização das partes envolvidas para as questões relacionadas com os conflitos de interesses, pela adoção de políticas, regras e procedimentos nas organizações, em que cada organismo deva, obrigatoriamente, dispor de regras escritas sobre o exercício das diferentes funções e de tomada de decisão, divisão clara e adequada segregação de funções, clara descrição do respetivo conteúdo e existência de recursos humanos em número adequado e com as qualificações necessárias para os diferentes níveis e funções existentes na organização. Acresce, finalmente, e também na senda de uma clara estratégia preventiva, a exigência de existência de declarações de interesses, de património e de exercício de funções em regime de exclusividade.

Sem dúvida, um conjunto de medidas que a Orientação da Comissão Europeia de 9 de abril passado tão veementemente vem apresentar e a cujo cumprimento naturalmente todos convoca, sobretudo aquelas entidades que, pela espuma dos dias que correm, tem por missão garantir a adequada, regular e eficaz execução do Orçamento da UE.