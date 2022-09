Wim Duisenberg, o primeiro presidente do Banco Central Europeu, ficou conhecido como o “senhor 15 minutos”. Era a medida da independência do banco central holandês, que liderava antes do nascimento do euro, face ao Bundesbank: qualquer alteração de taxa de juro em Frankfurt era seguida, no máximo, um quarto de hora depois. Hoje temos uma política monetária única, onde o Bundesbank tem peso mas não manda, e a questão não se coloca de igual forma. Mas nunca devemos menosprezar o poder alemão na Europa. De forma direta e de forma indireta. É por isso que, quando a Alemanha escolher o chanceler para suceder a Angela Merkel, somos todos alemães.

