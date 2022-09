O lamaçal que veio para ficar

A pequena trupe que insultou Ferro Rodrigues, enquanto almoçava em família, é reveladora de esquinas do nosso país. A técnica usada merece atenção: de todos os tiques em que a trupe abundou, desde a senhora apoplética ao megafone até às amea­ças valentaças, o mais notável é que foram os próprios a divulgar orgulhosamente a imagem da façanha. Fornecem assim às autoridades judiciais a prova do feito, mas era isso mesmo que pretendiam, pois cada participante na gritaria estava a encenar-se a si próprio para as redes sociais. O gesto era calculado, não só para ali incomodar o presidente do Parlamento mas para o atazanar pelos tempos fora em partilhas de Facebook. Esta momice nas redes sociais funciona como um meneio efémero numa sala de espelhos, reproduzindo-se infinitamente, e é essa avalancha que é desejada.

