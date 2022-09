Capitalismo amigo do ambiente

Os primeiros defensores da causa do ambiente em Portugal, que surgiram nos anos 80, eram politicamente de esquerda. Preocupar-se com o uso dos recursos naturais era sinónimo de ser a favor de mais intervencionismo estatal e propriedade coletiva. O primeiro partido ambientalista, Os Verdes, era um satélite do PCP, para o qual o capitalismo e a liberdade eram incompatíveis com o respeito pelos limites ambientais. Mais recentemente, o PAN afirma convictamente não ser nem de esquerda nem de direita. Com isso tem tido grande sucesso eleitoral. Há uns meses a sua líder, Inês Sousa Real, realçava este posicionamento, criticando a esquerda por diabolizar a propriedade privada, e a direita por permitir uma economia voraz, pelo que “A tradicional dança entre a esquerda e a direita não serve” para perceber o que o PAN defende para o futuro.

