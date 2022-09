Abençoada ‘bazuca’

Alcoutim nasceu entre as margens de um rio fronteira e a rude beleza dos montes que separam o Algarve do Alentejo. Ali crescem estevas e pouco mais. Não só o terreno é acidentado como fértil tanto em pedra quanto em pobreza. As terras estão divididas entre muitos e pequenos proprietários, que delas tiram pouco mais do que cheques anuais, com poucos euros, assinados pelas associações de caça.

