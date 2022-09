A tempestade laboral

Está a formar-se na Europa uma tempestade laboral perfeita. Com o lento fim da pandemia começam a aparecer as primeiras borrascas em torno da repartição dos benefícios e, mais determinante, dos beneficiá­rios da recuperação económica. O crescimento deve aproveitar a quem e em que proporção? Um pouco por toda a Europa, as reivindicações sindicais sobre os salários estão em marcha, prenunciando um longo período de conflitos laborais, se governos e patrões esqueceram as promessas de um “capitalismo mais justo”. Para que a tempestade seja mesmo perfeita temos de juntar a esta conflitualidade a subida da inflação e a crise demográfica, incluindo a já grave falta de mão de obra em alguns sectores.

