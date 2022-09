Ó pai, porque é que precisas de whisky para ver o Benfica?

Ainda sou do tempo em que um benfiquista podia abrir ou fazer uma bebida festiva antes do jogo europeu. Quarta-feira era sinónimo de pagode, alegria, relaxe. Abrir um champanhe ou fazer uma caipirinha eram atividades aceitáveis e adequadas ao momento: o Benfica ia viver mais um momento de glória europeia; mesmo quando perdia, deixava cicatrizes no adversário. Os mais novos talvez não se lembrem, mas depois de aparecer nas finais de 88 e 90, o Benfica esteve a uma vitória de aparecer na final de 92, a primeira do modelo Liga dos Campeões. Depois de despacharmos o Arsenal, campeão inglês, no acesso à fase de grupos, participámos num grupo que também tinha Barcelona e Dínamo de Kiev. Para chegar à final, precisávamos vencer em Camp Nou no último jogo. Perdemos, porque o lateral direito José Carlos, hoje comentador da SportTv, apanhou pela frente um ciclone búlgaro chamado Stoichkov.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler