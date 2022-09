Da esquerda à direita, dos empresários ao mundo da cultura, do cidadão comum aos mais altos responsáveis institucionais, Portugal desmultiplicou-se, nos últimos dias, em homenagens ao antigo Presidente Jorge Sampaio.

Sabemos como é um hábito muito nosso, quando alguém nos deixa, esquecer críticas, desvalorizar defeitos e ignorar discordâncias, substituindo-os pelo elogio, quando não mesmo pelo panegírico. Não creio, porém, que tenha sido esse o caso, porque vi em todas essas manifestações a expressão de um sentimento genuíno e sincero.

Precisamente pela profusão de declarações a que assistimos, bem como pela densidade de muitas delas, hesitei em alinhavar as considerações que se seguem. Mas acabei por decidir fazê-lo. Porque nunca é demais prestar público tributo a quem dele é, manifestamente, merecedor.

A minha passagem pela política permitiu-me privar pessoalmente com Jorge Sampaio. Desde logo, quando fui chefe do Gabinete do então Primeiro-Ministro, Durão Barroso. E aí pude testemunhar, na primeira pessoa, o empenho que colocava, e em que era, aliás, correspondido pelo chefe do Governo, na construção de uma relação franca e leal entre os dois órgãos de soberania.

Recordo, a esse propósito, a surpresa geral que causou a sua anuência à realização de um almoço, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, em finais de Maio de 2002, com a presença de todos os Ministros, no qual também participei também, em conjunto com o seu Chefe da Casa Civil, o meu amigo Embaixador Morais Cabral.

Mas relembro, igualmente, a simplicidade de alguém que, quando tentava contactar com o Primeiro-Ministro, e ele estava ausente, não hesitava em pedir para falar com o Chefe do Gabinete.

Aquando do processo que conduziu à saída de Durão Barroso e à nomeação de Pedro Santana Lopes, eu era Vice-Presidente do PSD. Acompanhei, por isso, de muito perto, os múltiplos desenvolvimentos então ocorridos e estive presente em todas as reuniões entre delegações do meu partido e o Presidente da República. E guardo, bem fundo na minha memória, conversas privadas sobre política que com ele mantive, já depois de ter abandonado aquelas funções.

Em 2007, fui surpreendido com o convite que me formulou – e que aceitei com muito gosto – para integrar o Círculo de Amigos da Aliança das Civilizações, estrutura de aconselhamento do Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, cargo que assumiu a convite do Secretário-Geral Ban Ki-Moon.

Se recordo estes factos – e muitos outros haveria -, não é para, como sói dizer-se, me “por em bicos de pés” ou para invocar méritos que não tenho. É, tão-só, para evidenciar que o juízo que faço acerca de Jorge Sampaio se baseia na experiência própria e não na influência da opinião dos outros.

No domínio político, discordei muitas vezes de Jorge Sampaio, algo natural, aliás, tendo em conta a nossa pertença a famílias políticas distintas. Discordei da forma como, a meu ver, foi, por vezes, demasiado contemporizador com a actuação do Governo de António Guterres. Discordei, também, de algumas críticas, que considero injustas, ao Executivo de Durão Barroso, que teve de lidar com uma situação particularmente difícil (refiro-me, por exemplo, à célebre frase do “há mais vida para além do orçamento”). Discordei, ainda, da sua decisão de dissolver a Assembleia da República, em 2004.

Ao mesmo tempo, porém, impressionou-me o seu profundo sentido de independência face à área política que era a sua – e ao partido de que foi secretário-geral -, quando deu posse a Santana Lopes ou quando, em Maio de 2005, decidiu não convocar um referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, não porque, como é óbvio, fosse politicamente contra ele, mas por entender não se encontrarem reunidas as condições indispensáveis a uma adequada participação popular. Como me impressionou o empenho que colocou na questão de Timor-Leste ou o sentido de Estado com que lidou com o tema da transição de Macau para a China.

Atrevo-me, porém, a pensar, que o seu contributo político mais importante tem que ver com o modo como encarou e como exerceu, no seu todo, as competências de Presidente da República, resistindo a fazer do cargo aquilo que ele constitucionalmente não é, e assim invertendo algumas tentações, digamos, “expansionistas”, de antecessores seus.

No plano pessoal, limito-me, como dizem os juristas, “a oferecer o merecimento dos autos”, ou seja, a partilhar muito daquilo que sobre ele se tem dito. Jorge Sampaio era um homem afável, de uma bondade inata, de uma fundamental decência humana. Alguém profundamente solidário, que se preocupava com todos, sobretudo com os mais desfavorecidos. Alguém que se batia por causas e convicções e não por interesses.

Num artigo publicado, no Washington Post, em Dezembro de 2018, Bill Clinton referiu-se, nos seguintes termos, a George Bush, falecido poucos dias antes, e que tinha derrotado nas eleições de 1992: “Tendo em conta aquilo que a política aparenta hoje ser, na América e à volta do mundo, é fácil suspirar e dizer que G. H. W. Bush pertencia a uma era que acabou e que nunca regressará – em que os nossos oponentes não são nossos inimigos, em que estamos abertos a ideias diferentes e a mudar aquilo que pensamos, em que os factos importam e em que a nossa dedicação ao futuro dos nossos filhos conduz a compromissos honestos e a um progresso partilhado. Sei aquilo que diria: que absurdo. É vosso dever trazer essa América de volta”.

Se substituirmos América por Portugal, tenho a convicção profunda de que essas palavras se podem também aplicar, na íntegra, a Jorge Sampaio.



José Matos Correia escreve de acordo com a antiga ortografia