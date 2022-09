As Causas. Alívio fiscal da classe média: necessário e urgente

Hoje volto a um tema que abordei aqui muitas vezes no passado. Trata-se da “Petição à Assembleia da República para Alívio Fiscal da Classe Média” (em anexo com a lista dos subscritores).

Antes do mais, tenho de fazer um registo de interesses: sou um dos responsáveis pela organização da Petição.

Outro registo deve ser feito: nenhum dos 35 subscritores originais da Petição vai beneficiar se, por ocasião do Orçamento do Estado de 2022, for aprovada a medida proposta.

É que todos eles são contribuintes com rendimento familiar superior a 50.000 euros por ano, e só os que estejam abaixo desse limite beneficiarão da proposta.

A NECESSIDADE DE BAIXAR O IRS

A proposta foi realmente desenhada para não ter efeitos sobre a carga fiscal dos que têm rendimento superior a 50.000 euros por ano.

Essa opção não significa que não seja justo e essencial reduzir a carga fiscal de modo generalizado.

Portugal (com 58,2%) tem a 4ª mais alta taxa marginal de imposto sobre o rendimento e segurança social mais elevada do Mundo (mais só têm a Eslovénia, Bélgica e Suécia, todos com taxa acima de 60%) e quase igual à da Finlândia (com uma taxa de 58,5%) e atinge-se essa taxa com rendimento mais baixo do que nesses países.

A carga fiscal para as famílias que estejam acima do limiar de 50.000 euros de rendimento anual, é muito excessiva em termos internacionais e constitui uma forte externalidade que prejudica a atração de talento e a redução do fluxo de emigração de quadros qualificados. E sem isso sofre o desenvolvimento económico.

A razão da opção de não os incluir no alívio fiscal é clara: se a Proposta fosse ampliada a grupos de rendimento superior, seria fácil matá-la com o argumento razoável da pressão sobre o défice.

A URGÊNCIA DA CLASSE MÉDIA: DEVOLVER 25% DO IRS

Em termos estatísticos, a classe média em Portugal ganha entre 1.200 e 3.800 euros por família e por mês.

O rendimento anual de cada família que seja obtido acima de 25.000 euros paga 37% de IRS e acima de 36.000 euros (neste caso corresponde a 2.770 euros por mês por família) paga 45% (a taxa mais alta do Mundo para esse rendimento).

Há cerca de 1.200.000 famílias que têm rendimento anual entre 19.000 e 50.000 euros/ano, e são 23,2% do total. Noutros países, com este rendimento não seriam classes médias, mas em Portugal é assim.

E com rendimento anual familiar superior a 100.000 euros são apenas 44.000 famílias, mas estas pagam 50% do IRS total cobrado pelo Estado.

Aliviar o IRS das famílias é essencial. E das nossas classes médias é além disso também urgente. E sendo estabelecido para a Proposta o limite mínimo em 10.000 euros passam a ser abrangidas pela proposta 2,5 milhões de famílias portuguesas.

Se estas famílias forem somadas às que não pagam IRS, porque as deduções lhes devolvem o que foi retido, estamos a falar de mais de 4,85 milhões de famílias, ou seja de um total de 90% das famílias portuguesas.

Daí a proposta da Petição que tem talvez o mérito da simplicidade: “uma redução de 25% na coleta do IRS que pagam as cerca de 2,5 milhões de famílias abrangidas. O mecanismo a utilizar seria semelhante ao da plataforma IVAucher e consistiria na criação de um crédito de imposto igual a 25% do IRS já pago em cada ano pelas referidas famílias. Tal crédito poderia ser afetado à aquisição de quaisquer bens ou serviços por parte do contribuinte, incluindo o pagamento das prestações da casa, educação dos filhos, bens e serviços culturais, entre outros".

REDUZIR O IRS É VIÁVEL

Contra esta Petição vão surgir três tipos de argumentos:

a) O equilíbrio orçamental não o permite;

b) O PS já anunciou que vai propor alguma redução pelo desdobramento do escalão entre 10 e 20 mil euros e do entre 36 e 80 mil euros por ano;

c) É injusta a proposta por deixar intacta a carga fiscal sobre as famílias com rendimento superior a 50.000 euros/ano.

Contra o primeiro argumento: O efeito da proposta é uma redução das receitas de IRS em pouco mais de 10%, o que significa uma redução de cerca de 1% das receitas totais anuais do Estado (a redução na prática será bem menor devido ao IVA que esta injeção de liquidez vai causar).

E mesmo que assim não fosse, é absurdo não melhorar o destino de 2,5 milhões de famílias porque o Estado não quer reduzir 1% dos seus custos, tantos deles supérfluos.

Contra o segundo argumento: A proposta do PS vai evidentemente ter apenas um efeito simbólico, ao passo que a filosofia da Petição é meter dinheiro no bolso das classes médias.

Mas seguramente que os proponentes não ficarão zangados se o efeito da medida simbólica do PS fizer com que a redução de 25% à coleta do IRS seja abatida pelo efeito sobre as classes médias dessa vantagem simbólica.

Contra o terceiro argumento: tentar aplicar a todos os contribuintes a redução era a melhor forma de inviabilizar a Proposta; e tem de se reconhecer que os constrangimentos orçamentais (o efeito seria 150% superior) o inviabilizariam.

Mas há um outro fator favorável muito relevante, que é criar um precedente e reforçar uma cultura: a ser aprovado o que consta da Petição, será a primeira vez desde a entrada em vigor do IRS (que ocorreu em janeiro de 1989, ou seja, há 33 anos) que a carga fiscal direta sobre as famílias será reduzida de forma clara. E isso vai ajudar a criar uma cultura social contra a carga fiscal excessiva que não existe infelizmente entre nós.

O LIBERALISMO NÃO É O MAU DA FITA

Francisco Louçã (o pai fundador do Bloco de Esquerda e, creio, um trotskista que nunca assumiu que isso fosse um pecado de juventude) anda numa cruzada contra o liberalismo há bastante tempo.

Recentemente polemizou com Carlos Guimarães Pinto (o pai fundador da Iniciativa Liberal), com o estafado argumento de que liberais apoiaram ditaduras e por isso o liberalismo moderno favorece… a destruição da liberdade

É verdade e lamentável, que isso acontecesse. E os liberais que, por ingenuidade ou por interesse, tentaram domesticar ditadores erraram historicamente. Como Louçã errou ao apoiar o trotskismo.

Errar é normal, todos sabemos; e todos erramos. O que não devemos é errar no alvo com motivações intelectualmente pouco sérias: o liberalismo não é criticável por um liberal ter trabalhado com Pinochet, nesse caso o liberal que o fez é que deve ser criticado pela sua incoerência.

E o argumento de Louçã – sendo hábil – é estúpido: o liberalismo (que luta pelas chamadas “liberdades negativas” de que falava Isaiah Berlin) não conduz à Ditadura. O que por vezes a isso conduz é a defesa das “liberdades positivas”, ou seja, as liberdades sociais e contra a discriminação que, como as virtudes (Chesterton o disse), por vezes enlouquecem.

É que, como dizia o Prémio Nobel Milton Friedman – tão criticado por Louçã –, “quando uma sociedade coloca a igualdade acima da liberdade, acaba a perder as duas”. Os exemplos são muitos de que ele tem razão.

O tema merece ser revisitado no futuro, o que farei.

O ELOGIO

A Jorge Sampaio. Tenho como regra não fazer necrologias nem elogios póstumos (nunca esqueço a célebre boutade: “Morreu? Então podemos elogiá-lo”), mas não é disso que se trata.

O elogio é para a forma como ele leu a aplicou a Constituição, nem cedendo resignadamente ao parlamentarismo nem ativamente à tentação do populismo e da critica sistemática aos governos do seu mandato.

Nisso foi um exemplo e por isso o considero, até ver, o melhor presidente da Democracia.

Mas desta vez outro elogio é devido, às quatro faculdades de Economia (Nova School of Business and Economics SBE, Católica Lisbon School of Business and Economics, ISCTE Business School e Universidade do Porto – School of Business and Management) por estarem na lista das melhores do Mundo do Financial Times, sendo que a Nova é a 23ª melhor do Mundo. Um sinal de otimismo para Portugal nasce disso, sem dúvida nenhuma.

LER É O MELHOR REMÉDIO

O Diário de Notícias, no suplemento “Dinheiro Vivo” há duas semanas, revela que o Governo – através do Ministro da Economia e das Ministras do Trabalho e da Administração Pública - tem montada uma campanha a dizer que devido à sua ação, o emprego privado está a crescer apesar da pandemia, um crescimento de 3,7% em relação ao ano passado, com saldo de mais 160 mil empregos.

Só que são incluídas nos empregos privados, as mais 279 000 pessoas contratadas para o setor público concorrencial, sobretudo ensino e saúde pública. O saldo de verdadeiro emprego privado é, pois, negativo.

Com a pandemia é normal que assim seja, mas o Governo faz mal em agir deste modo.

Para perceberem bem esta aparente habilidade (para não dizer aldrabice) estatística, leiam o texto de Luís Reis Ribeiro.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

O Governo anunciou no início de agosto que em outubro a vacinação dos portugueses chegaria a 85%, e isso seria, e cito António Costa, a “libertação total da sociedade” da pandemia.

De imediato eu afirmei que era evidente que estava a ser feita uma gestão política da pandemia, para que a “libertação” viesse a ocorrer na véspera das eleições autárquicas. E isso vai acontecer.

E, ajudando à missa, a inefável Graça Freitas veio anunciar urbi et orbi que “Vamos libertar os portugueses desta carga que é recordar todos os dias quantos casos, quantos internamentos, porque isso também dá um peso à nossa vida”.

Que o Poder Político tudo instrumentalize aos seus objetivos é normal. O que estranho é o silêncio distraído, resignado ou incompetente das oposições.

A pergunta é a seguinte: quando esperam começar a fazer oposição? O ideal é publicarem um anúncio, pois sem isso creio que ninguém vai notar…

E, já agora, peço desculpa a tantos que me pedem para continuar a perguntar a velocidade do carro do Ministro Cabrita. Esta semana Ricardo Araújo Pereira retomou o seu programa e perguntou. Posso descansar um pouco…

A LOUCURA MANSA

O melhor programa de comentário político da televisão portuguesa é de Ricardo Araujo Pereira.

O levantamento que fez dos candidatos do Chega que não aparecem para debates é devastador. Mas, pior ainda, é o levantamento que fez de declarações de António Costa e de candidatos socialistas por todo o País a revelarem - sem vergonha - que se forem eleitos a cornucópia da bazuca vai trazer dinheiro, negócios, emprego e progresso aos municípios, e que se não os elegerem estão lixados.

Atacavam-se os caciques do século XIX, mas esses ao menos davam de comer ao povo. Que no século XXI as oposições não ataquem este caciquismo e que seja Araújo Pereira a revelar estes factos, diz muito.

Mas essa é a incompetência e não a loucura.

A loucura é que sabendo disto e da manipulação da libertação da pandemia, os portugueses vão dar uma grande vitória ao PS daqui a 12 dias…