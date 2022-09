O mercado funcionou na pandemia?

No papel, a coisa é muito engenhosa. Cada pessoa seria movida por uma sorrateira engenharia da ganância e toda a gente beneficiaria do egoísmo dos outros, como nos contos de fadas, dado que o mercado prosperaria sob o impulso desses interesses. Se há algum problema, é porque o mercado é amiúde entravado por penumbrosos burocratas ou, choque e pavor, por impostos e outras formas de roubar o suor do rosto dos diligentes agentes económicos. O problema é que a realidade é ingrata e esta lenda tem tido os seus percalços, como quando o sistema financeiro entrou em colapso em 2007-08, precisamente em consequência de uma libertadora desregulação que entregou à banca sombra a gestão dos fluxos de crédito. Agora, a pandemia tem sido um novo teste a esta fábula.

