O armário da política

Os avisos vieram do bas-fond de alguma direita. Paulo Rangel que se cuidasse, porque tudo seria usado se sonhasse com a liderança de um PSD em ruínas. Rangel antecipou-se ao ataque mais direto e esclareceu, numa entrevista ao (outro) Daniel Oliveira, que é homosse­xual. Dirão que é um não-assunto e era excelente que não fosse. Mas é assunto, como se viu por esta necessidade de antecipação ou pelas insinuações que Santana Lopes fez sobre Sócrates, em 2005. Quando Rangel disse que nem agora nem nos anos 80 a orientação de um político é relevante para a sociedade, acaba por desprezar a luta que se fez nestas décadas. Posso estar enganado, mas a forma descomplexada como Adolfo Mesquita Nunes vive com o que é tem sido um dos travões à sua ascensão no CDS. A entrevista de Rangel mereceu elogios pela coragem, assumindo-se que ela é necessária. Mas alguns, sobretudo à esquerda, procuraram uma suposta contradição com as suas posições sobre direitos LGBT. Seria um self-hating gay.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler