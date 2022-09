As eólicas e a bombagem

O lóbi eólico, que capturou sucessivos Governos PS e PSD/CDS, com as honrosas exceções de Henrique Gomes e Seguro Sanches, prometeu-nos o paraí­so com a energia eólica, mas temos o inferno nos preços da eletricidade no mercado grossista. Com pouco vento nas horas de maior consumo, tem de se recorrer às centrais térmicas para fechar o equilíbrio entre a oferta e a procura, e é uma central dessas que vai fixar o preço a essas horas, pagando os consumidores nesses períodos os elevados custos do combustível e da emissão de CO2.

