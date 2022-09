A bitcoin não é o salvador

El Salvador tornou-se esta semana uma espécie de Meca dos geeks ao ser o primeiro país do mundo a adotar a bitcoin como moeda oficial. A decisão tem tanto de progressismo monetário como de especulação de alto risco. Que não convence sequer a maioria da população, apesar da popularidade do Presidente Nayib Bukele. Lembremo-nos de que estamos a falar de uma pequena economia da América Central, que tem o dólar como moeda oficial desde 2001 e que está a anos-luz de ser um sofisticado centro financeiro com engenho e arte suficientes para lidar com os riscos desta ‘bitcoinização’. Tem um PIB que representa cerca de 10% do português, teve uma grave recessão em 2020 da qual ainda não recuperará este ano e vive com um dos mais baixos rendimentos per capita da América Latina. Só bate a Bolívia, Honduras, Venezuela, Nicarágua e Haiti. E tem uma dívida externa de 74% do PIB.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler