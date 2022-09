Um país invisível conhece o jovem que recebe 2700 euros no seu primeiro emprego

O país da elite económica e social domina o espaço público. Esse país foi bem evidente quando, para falar de teletrabalho, os telejornais mostraram casas onde pais e filhos trabalhavam, cada um deles nos seus portáteis. Esse país mobilizou-se politicamente contra a pausa forçada dos colégios no momento em que a esmagadora maioria da população lidava com os efeitos da pandemia nos estudantes de famílias com menos recursos, na escola pública. Esse país passa horas infindáveis a discutir a carga fiscal nos dois escalões mais altos, onde está uma pequeníssima parte da população, quando metade dos trabalhadores não ganha o suficiente para pagar IRS. Esse país fala de novas formas de trabalho quando uma crescente parte da população está a regressar às mais antigas de todas. Esse país imagina uma classe média, que no discurso público quase parece maioritária, que nos seus rendimentos corresponde a uma pequena minoria desafogada, e não à verdadeira classe média portuguesa.

