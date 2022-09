As Causas. Marcelo, o comentador-mor do reino

Portugal é seguramente o único País do Mundo com um presidente que se dedica de forma permanente e sistemática ao comentário político.

É verdade que temos, por este mundo de Cristo, presidentes oriundos da polícia política, ou que eram artistas cómicos, atores de segunda qualidade, jornalistas e até padres. E muitos deles continuaram a agir como tinham aprendido.

Mas o nosso caso, repito, é único: temos alguém que dedica o melhor do seu tempo e do seu brilhantíssimo cérebro ao comentário político e parece que apenas exerce as suas funções presidenciais nas horas vagas que sobram, depois de descontar – antes da pandemia – os beijos e as “selfies”.

Com justiça merece o título de Comentador-Mor do Reino.

INTERVENÇÃO DE MARCELO NO PROCESSO HISTÓRICO

Marcelo não se dedica ao comentário às escondidas, atrás de uma moita, honra lhe seja. Destila os comentários de forma clara para os “media” e para quem o vai visitar ou com ele tem audiências formais.

Sendo um sobredotado e o melhor comentador da história da Democracia (e mesmo do Século XX), é capaz de desempenhar a função de Comentador-Mor do Reino pelo menos tão bem como a de Rei de Portugal, e sem dúvida melhor do que a de Presidente da República.

E os portugueses gostam; por isso também o reelegeram de forma esmagadora e o voltariam a reeleger se tal fosse possível.

O problema é que quando o Presidente da República faz comentário político altera mais a realidade político-social do que quando no passado inventava “factos políticos”, então para desgosto de alguns políticos, nem todos tendo aliás sido capazes de esquecer.

Ou seja, quando Marcelo anuncia o que vai acontecer no futuro em Portugal, é inevitável que isso revista a natureza de um relevante facto político e que seja a expressão da sua vontade de influir na evolução do curso histórico.

Um ator político com função tão cimeira, não pode prever do ponto de vista de Sírius. Prever um facto futuro interfere de algum modo no próprio processo histórico.

NÃO HÁ CAUSA SEM EFEITOS

Por isso, objetiva e subjetivamente também, quando Marcelo anuncia um futuro está afinal a desejar que isso aconteça ou – ao menos, e por vezes consoante o caso – a plantar sementes da árvore a que se abrigar se algo correr mal, e que se chama “eu avisei, não tenho culpa”.

Vem isto tudo a propósito do comentário político que fez para ser a manchete – como se justifica, claro – do Expresso do passado sábado: o Comentador-Mor do Reino prevê que o Primeiro-Ministro António Costa abandonará a vida política em 2023, não se apresentando à eleição legislativa que terá lugar daqui a 2 anos, na liderança do PS e como candidato à sua própria sucessão.

Esta afirmação do comentador que – recorde-se - exerce também a função presidencial, tem imediatos efeitos políticos:

(i) no PS - a luta pela sucessão passa a ser considerada menos perigosa para quem se meta nisso do que a alternativa da inércia cautelosa de incensar e não desagradar ao Primeiro-Ministro, o que gera problemas para Costa;

(ii) no PSD - acelera a luta pela sucessão de Rui Rio, em vez dos putativos candidatos esperarem pela nova derrota do atual líder daqui a 2 anos, pois Costa ganharia por certo a qualquer candidato alternativo, o que desperta ambições;

(iii) e no país como um todo - aumenta a tendência para olhar para Costa como um “lame duck” (literalmente “pato manco”, como nos EUA chamam ao Presidente em fim de mandato e por isso sem real poder), o que fará nascer coragem por vários lados e se assumido pela coletividade esvazia-o de parte do poder de que desfruta.

Pouco importa se a previsão se vai revelar correta daqui a dois anos. É impossível saber, até porque – como atrás referi – o Comentador-Presidente altera os dados da realidade com a sua intervenção.

O que importa é perceber a intenção de Marcelo com esta jogada política disfarçada de comentário.

A LUTA DE MARCELO PELA PEGADA HISTÓRICA

Antes do mais tenhamos presente que, em Portugal, o primeiro mandato presidencial tem como objetivo a reeleição e o segundo mandato construir um lugar na História.

Por isso há que fazer uma pergunta que pode parecer cruel: se o segundo mandato acabasse hoje, que ficaria do

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para os livros de História?

Seguramente ficariam inúmeros méritos, a recordar em 2026. Mas, até agora, com dificuldade se encontra uma pegada histórica no seu percurso.

É certo que a hegemonia do PS (a que ele, com excesso nascido do receio, se vergou com alegria e determinação) lhe deixa pouco espaço para além da distância do “selfie” e da proximidade do beijinho.

É certo que António Costa – que o conhece bem e é manhoso, frio e competente – antecipa e defende-se das armadilhas, e pouco espaço lhe deixa para além de palavras bem-ditas e bem escritas, mas politicamente inócuas.

É certo que a oposição de Direita é o que é. E seguramente que a opção presidencial de colagem ao PS durante 5 anos não ajuda a que os portugueses acreditem numa alternativa que seria também contra Marcelo na opinião pública. Mas realmente nada pode nascer do vazio cósmico que não seja o Big Bang, no “tempo de Planck”. Mas isso foi há tanto tempo que à Direita por certo ninguém conseguirá repeti-lo.

E parece também seguro que se António Costa se recandidatar em 2023 voltará a ganhar. E, nesse caso, os 10 anos presidenciais serão mais do mesmo e quem se tornará num “pato manco” será o Presidente.

Ou seja, Marcelo arrisca o seu prestígio de Comentador-Mor do Reino para tentar que os dois anos finais da Presidência lhe permitam deixar um legado.

Veremos, pois, se o esforço tem sucesso e se o Presidente-Comentador consegue criar as condições para que António Costa desista de se recandidatar.

Mas se falhar, temo que nem com esta hábil estratégia conseguirá preservar um legado que resista à passagem do tempo.

A SUCESSÃO DE RUI RIO

Se a Política tem horror ao vazio, também dificilmente nela ocorrem coincidências por acaso.

Nesta semana ocorreu também o lançamento da candidatura de Paulo Rangel para suceder a Rui Rio, em janeiro do próximo ano.

E se calhar também o lançamento da candidatura de Jorge Moreira da Silva, embora creia que nem ele nem Carlos Moedas têm hipóteses no “circuito da carne assada” que tudo define.

Conheço Rangel há quase 30 anos. Considero-o um dos intelectuais mais estruturados que sobrevivem no PSD, conseguindo ligar isso a um gosto pela ação e pelo combate político, o que costuma ser raro.

Sempre ouvi dizer, e com razão, que os revolucionários costumam ser traidores às classes dominantes. Na, felizmente, mais prosaica luta política atual entre nós, está em regra mais posicionado para suceder a um líder em queda, aquele que esteve até mais tarde sem romper com ele..

Dos putativos sucessores apenas Rangel e Moedas têm esse atributo, pelo que se a teoria funcionar só um deles ganhará.

Mas existe outra teoria, oposta. Quando muda uma liderança pode ganhar quem foi claramente contra. António Costa ganhou assim a Seguro e aliás Pedro Nuno Santos quer repetir o modelo.

Não sei, evidentemente o que vai passar-se daqui a uns meses, ao contrário do Presidente que acha que sabe o que se passará daqui a dois anos.

Mas sei que será difícil que Rangel consiga congregar todos os putativos candidatos, em especial os que têm pergaminhos anti-Rio, e que não sendo Santos de Altar por certo que não gostam de perceber que andaram – qual S. João Batista – apenas a preparar o caminho de Cristo.

Mas existe ainda outra hipótese que se exprime na teoria segundo a qual mesmo depois de morto são precisas quatro pessoas para tirar de casa o cadáver. E Rui Rio está politicamente morto, apenas não sabe ainda.

Eu sei que há segunda volta na eleição do líder do PSD. Mas pelas guerras entre candidatos que prevejo, não me admiraria que Rui Rio ganhe o Congresso mesmo que esteja morto.

A sobrevivência vegetativa de Rio é um seguro de vida barato para o PS. Por isso acho que o Primeiro-Ministro vai ajudar a mantê-lo ligado à máquina, aplicando o que chamo a teoria de Sá Carneiro (Mário): “a um morto nada se recusa”…

O ELOGIO

A Paulo Rangel. Não tanto pelas declarações que fez sobre a sua orientação sexual, que já seria exigível que em Portugal no Século XXI se não tornassem necessárias em legítima defesa antecipatória contra campanhas sujas futuras.

Mas pela prova de amor filial que deu há dois anos quando desistiu de se candidatar para evitar um sofrimento que teria sua Mãe com essas campanhas. É bom saber que mesmo para quem tenha ambição política, há coisas mais importantes.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Uma entrevista de Luís Cabral, professor na Universidade de Nova Iorque, no Expresso da passada semana.

Um olhar competente sobre Portugal vindo de longe, vê coisas que ao perto nos escapam.

Chamo sobretudo a atenção para a tese de que as contribuições para a segurança social devem deixar de ser financiadas pelas empresas em função do número de trabalhadores (imposto zero sobre o trabalho). Há muitos e muitos anos que o defendo, mas o prestígio e saber de Cabral dão valor acrescido a esta proposta revolucionária que merece debate.

E também deve ser lido um artigo de Pedro Gomes Sanches no Expresso Online que, como é habitual, merece atenção. O título é “O PS em festa, Marcelo no Caminho de Santiago e o país feito Babulu” e de forma leve e bem-humorada trata de coisas sérias, como o desígnio para Portugal.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

António Costa, Diretor do EcoOnline, revela – sem ser desmentido – que a estratégia da revenda da parte do capital da Efacec nacionalizada está a correr mal, que tudo indica que o Estado vai perder pelo menos 70 milhões de euros de garantias que vai ter de honrar e que foram necessárias para manter a empresa fora de um processo de proteção de credores.

E, como se isso não bastasse, todos os candidatos estrangeiros se afastaram, a situação líquida é muito pior do que se pensava e tudo indica assim que o Estado vai ter de pagar para que lhe comprem as ações que nacionalizou.

A culpa da situação não é do Estado, mas há voluntarismos ainda que bem-intencionados que acabam muito mal.

A pergunta é para Siza Vieira: o Governo vai continuar esta estratégia ou aprende com este erro?

A LOUCURA MANSA

Já era surreal a GNR ter barcos, mas pior é que encalhem na praia. Não teria sido melhor contratar a Marinha para fazer navegar os barcos?

Ou será que é mais uma vez, o Ministro Cabrita a dar azar a tudo em que mexe?