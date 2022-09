As Causas. Congresso do PS: triunfal ou triunfante?

A grande questão que vale a pena abordar é saber se o Congresso do PS foi triunfal ou se foi apenas triunfante.

A diferença parece talvez demasiado subtil, mas analisá-la é crucial para tentar antecipar o futuro.

O Congresso iria ser triunfante, sempre me pareceu óbvio. O PS foi triunfante quando encabeçou a reação da esmagadora maioria dos portugueses em 1975 contra o gonçalvismo, a anarquia de extrema-esquerda e a tomada do poder em preparação pelo PCP.

Nunca mais – nem sequer na maioria absoluta de Sócrates – voltou a conseguir sê-lo até este ano.

A SINFONIA TRIUNFANTE

Ser triunfante não é apenas ganhar. É fazê-lo de um modo esmagador, sem limites, sem riscos e sem reações.

Pela primeira vez é possível realizar o velho sonho soarista de que o PS seja “o partido natural do Governo”, a crença de que finalmente a “mexicanização” do regime está ao virar da esquina.

O que isto significa é que talvez por mais uma ou duas legislaturas não é provável nenhum governo que não seja liderado pelo PS. E como todos sabemos que é assim, muitos de nós que nem são socialistas ajudam a realizar esta profecia.

É verdade que grassa na sociedade portuguesa uma resignação nunca vista em mais de 45 anos com o estado de coisas. E isso ajuda.

E não me canso de repetir há anos que António Costa é um génio político e de longe o mais competente e profissional dos políticos que estão no ativo.

Mas, além disso, todos os astros se conjugaram completamente a favor dele e do PS.

Os deuses protegem o Primeiro-Ministro. E neste século XXI eles chamam-se

(i) apoio da União Europeia com a bazuca,

(ii) “libertação” da pandemia antes das autárquicas,

(iii) inexistência de oposição à Direita,

(iv) fragilidade da esquerda mais radical,

(v) condições financeiras para distribuição a rodos de apoios sociais,

(vi) receios de mudança no povo,

(vii) o popular presidente apanhado na armadilha que levianamente montou no seu 1º mandato.

Numa palavra tudo está propício. E isso augura uma inequívoca vitória nas autárquicas do PS contra a Esquerda e a Direita, a alegria da distribuição de maná nos próximos dois anos a tudo e a todos, uma boa remodelação que traga sangue novo e ministros de melhor qualidade, dividendos de otimismo da queda dos constrangimentos pandémicos, Costa reeleito em apoteose em 2023.

E chega de sinfonia triunfante.

A SINFONIA TRIUNFAL

O problema está em que além da sinfonia triunfante, também se sente a música cada vez mais estridente de uma espécie de sinfonia triunfal, o crescendo de um sonho de Ícaro de voar até ao Sol, várias declinações de arrogância, a celebração impúdica e imodesta do triunfo histórico a que se chegou.

Essa arrogância está a rebentar pelos poros do Primeiro-Ministro como o suor depois de uma corrida ao sol inclemente. E isso nota-se em todos os seus pequenos gestos, na sensação apolínea de que tudo lhe é permitido, na forma como se diverte com os seus putativos sucessores, como nos sugere que são cãezinhos amestrados, como os baralha e assusta ao lançar mais um quinto sucessor e até no modo como Temido se apressou a revelar acordada o que deveria pudicamente guardar para os seus sonhos mais ocultos.

É verdade que todos, menos um, são – passe o pleonasmo – “costistas de 4 costados”. Mas até aquele que diz a quem o queira ouvir que vai ganhar o partido, mesmo que o “brincalhão” Costa não queira, apenas ousou a dissidência do silêncio e só recusou as hossanas ao homem providencial.

Por isso me lembrei da célebre frase de Eurípedes: “Deus enlouquece primeiro os que quer destruir”.

E realmente sinto no frio e calculista líder do PS uma euforia excessiva, como por exemplo quando humilhou Pedro Nuno Santos (explicando o seu atraso a chegar ao Congresso com a frase “teve um furo ou adormeceu”) como só um rei absoluto sabe fazer, quando tirou da cartola Marta Temido e lhe alimentou o ego como um peru para abater no Natal ou como um grão de areia lançado na engrenagem da esquerda socialista unida à volta de um candidato que fez questão em não dobrar a cerviz ao Rei.

Veremos se esta Ode Triunfal cantada a si próprio foi apenas uma bruma matinal de verão que o realismo solar esvairá. Ou se, pelo contrário, está em curso uma profunda mudança da personalidade de António Costa que o poderá fazer perder…

AFEGANISTÃO: UM VIETNAME EM PIOR

Que fique tudo claro desde o princípio: em 2004 tomei posição pública contra a invasão do Iraque e já nessa altura uma criança de colo perceberia que a intervenção de países democráticos liderados pelos EUA no Afeganistão só podia acabar mal.

Por isso tenho talvez alguma legitimidade para dizer que foram os valores mais respeitáveis que definem a cultura política norte-americana que geraram estes erros e que no momento da “débacle” não os devemos desvalorizar num Mundo cada vez mais horrivelmente amoral.

Considero, pois, intolerável que antigos admiradores de sanguinários comunistas como Lenine, Trotzky ou Estaline tentem “inocentar” os talibãs acusando o imperialismo americano de ser responsável pela corrupção, pela incompetência, pela falta de coragem dos militares afegãos que se renderam com 85 mil milhões de dólares do mais moderno equipamento militar e até pelo aumento da cultura das papoilas para produção de ópio (cerca de 90% do total mundial).

Dito tudo isto, sinto-me justificado para dizer também que o que aconteceu neste mês de agosto aos Estados Unidos (e por reflexo ao Mundo Livre) é bem pior do que a retirada de Saigão há mais de 45 anos.

Em primeiro lugar, a total incompetência com que não anteciparam o avanço explosivo dos talibãs como cães em vinha vindimada ou, o que seria bem pior, a indiferença perante essa probabilidade. Quem no futuro acreditará nas previsões estratégicas do Governo da primeira potência mundial?

Em segundo lugar, o abandono criminoso dos que lutaram ao seu lado ou os apoiaram durante duas décadas, vergonhosamente como Portugal fez na Guiné a seguir ao 25 de abril. Quem no futuro arriscará apoiá-los nas zonas difíceis do Mundo?

Em terceiro lugar, a cobardia histórica de assistirem sem uma reação à ofensiva dos talibãs com quem tinham negociado um cessar fogo (com Trump) e aplicado esse acordo (com Biden). Quem no futuro não terá tendência para achar que o poderio americano é o de um mero tigre de papel e que tudo acabarão por tolerar contra os seus aliados?

Os EUA deram-nos uma sucessão de presidentes incompetentes, com o primário Bush filho, o palavroso Obama, o troglodita Trump e o senil Biden. Se alguém se lembrar do apodrecimento do Baixo Império Romano do Ocidente, que foi rastejando até à rendição aos bárbaros em 476, lembra bem e com muita justificação.

Por todo o Mundo se sente que a China vai avançar mais depressa do que se pensa contra Taiwan, que a Rússia vai tentar com impunidade criar situações de poder suserano com a sua periferia europeia, e que por todo o lado os aventureiros vão achar que tudo será possível.

E a Europa, no meio disto tudo? Descobre agora que não tem e lhe faz falta uma brigada de intervenção rápida de 4 mil militares, faz proclamações retóricas irrelevantes e vai dizendo que se calhar o melhor é mesmo negociar com os talibãs, como Chamberlain fez com Hitler.

Tempos horríveis se avizinham. E a liderança europeia, como os teólogos em Constantinopla com os turcos às portas, anda preocupada com o sexo dos anjos, a censura ao pensamento desviante e com a espuma dos dias.

DEUS NOS PROTEJA DA BAZUCA

Não vi comentar uma notícia de que um burlão enganou vários empresários, extorquindo-lhes dinheiro com promessas de obtenção futura de acesso privilegiado a verbas da bazuca e de outros fundos equivalentes.

A notícia não é a existência de um burlão e de incautos empresários com moral elástica, coisa tão antiga como a natureza humana.

A notícia é que o burlão parecesse tão credível que muitos pagaram sem garantias entre 10 e 25 mil euros na convicção – de experiência feita, quem sabe, em casos idênticos que lhes correram bem - de que isso era natural que viesse a acontecer.

A bazuca está a chegar e o ambiente miasmático está instalado. A sensação de que os apoios vão ser dados aos amigos do Poder e de que são alguns “intermediários” que possuem a chave para lá chegar, está instalada.

Não admira por isso que uma sondagem Intercampus de hoje revele que só 19,9% dos portugueses pensam que a bazuca vai mudar significativamente o País e que 60% achem que quem vai beneficiar serão políticos e empresários próximos do Poder.

Dir-me-ão que quem vai decidir os investimentos são varões de Plutarco, honestos como Cristo. Será. Mas no Portal de Transparência seria bom que estivessem mencionados os nomes de quem colabore na obtenção de cada um dos apoios e, já agora, com menção da sua filiação partidária, e dos cargos políticos ou de funcionalismo público que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos anos. E que isso seja profusamente divulgado na sociedade.

INTRODUÇÃO AO BALANÇO DO COMBATE À PANDEMIA

Como eu tinha anunciado em 3 de agosto, quando o Governo anunciou a “libertação da Covid 19” para outubro, a estratégia era antecipar para antes das eleições. Agora já se tornou óbvio que será assim.

Mas – sinais dos tempos – ninguém ousa sequer citar o que eu referi: teria sido possível libertar mais cedo, mas politicamente a estratégia faz todo o sentido politicamente.

É certo que aparentemente estamos pior em positivos, internados e mortos do que em agosto do ano passado, mas como também ando a dizer há meses, vivemos já em endemia e não em pandemia o que faz uma enorme diferença.

Voltarei ao tema para fazer vários balanços. Mas hoje queria apenas dar alguma informação relevante e científica que vai surgir nos vossos ecrãs:

Vejam o primeiro slide em relação aos mortos:

Ou seja, de acordo com a “Worldmeters”, em mortos por 1 000 000 de habitantes, para todo o período de 18 meses, Portugal é o 30º pior país do Mundo (num total de 206 países) e nos 47 países europeus somos o 19º pior.

A Itália – por onde tudo começou – está pior, estamos iguais à Espanha e à França, mas a tão atacada Suécia está muito melhor.

E nos últimos 7 dias, somos, em mortos, o 78º pior do Mundo e na Europa – apesar do incomparável sucesso relativo da vacinação – ainda somos o 32º pior.

E agora o 2º slide, em relação aos infetados:

Ou seja, em 18 meses somos o 28º pior do Mundo e o 14º pior da Europa.

Nos últimos 7 dias, somos o 60º pior do Mundo e o 16º pior da Europa.

Em resumo, não é para deitar foguetes, mas também não é para rasgar as vestes em fúria. Como faria o comentador Marcelo, a nota que merece o Ministério da Saúde é Sofrível + ou, vá lá, Suficiente.

E seguramente que teríamos podido fazer muito melhor e com menor destruição psicológica e económica.

No entanto, no dia 26 de setembro – que passará no futuro a ser feriado (“Dia da Libertação”), a caminho das urnas eleitorais, vamos achar todos que somos os melhores do Mundo – como o Presidente Marcelo se não cansará de repetir.

E isso é que politicamente importa. Pelo menos para já.

O ELOGIO

No programa de 10 de agosto elogiei o Presidente da República por ter enviado para o Tribunal Constitucional a lei que permitia ao Ministério Público aceder a comunicações eletrónicas privadas em investigações de cibercrime, sem autorização prévia de um juiz.

Era uma gritante violação dos direitos fundamentais e um sinal do desejo de criar um Estado Policial a pretexto da luta contra crimes, como acontece em regra.

Ontem o Tribunal Constitucional pronunciou-se por unanimidade pela inconstitucionalidade.

Para que conste, e se envergonhem, a lei fora proposta pelo Governo e aprovada pelo PS, pelo PSD, pelo BE e pelo PAN (eu erradamente tinha elogiado o BE por ter votado contra, pelo que retiro o elogio com o meu pedido de desculpas a quem me ouviu ou leu).

LER É O MELHOR REMÉDIO

No dia 26 de agosto recebi um comunicado da Associação Industrial Portuguesa (AIP), assinado pelo seu Presidente, José Eduardo Carvalho, intitulado “A Insolvência da Dielmar”.

Não vi a mais pequena referência a este texto em nenhum meio de comunicação social, com a honrosa exceção do EcoOnline que cada vez mais – e muito bem – se está a tornar no único sítio onde encontrar o ponto de vista do mundo empresarial de forma sistemática.

O texto é curto, mas de leitura obrigatória. Gostaria de ter espaço para explicar, mas vão à internet e facilmente o encontrarão.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Não aproveitaram as minhas férias para informar a que velocidade ia o carro do Ministro Cabrita (mas informaram

que a investigação foi incomodar a viúva do trabalhador…), nem para explicar o que se passou com o vandalismo no Palácio Burnay denunciado pelo Forum da Cidadania LX.

Nada me admira, que não seja que o desprezo pelos Cidadãos e a falta de prestação de contas já nem tenha reações de quase ninguém…

A LOUCURA MANSA

Não sei a data do aviso do SNS 24 que copio:

E até quero acreditar que seja uma falsificação de um “negacionista”, de alguém que não gosta do SNS, ou de Graça Freitas, ou de Marta Temido, ou que odeie tudo isso ao mesmo tempo.

Mas quem me enviou não é nada disso e garante que o aviso do SNS é verdadeiro.

Quando um dia - se calhar depois de Marta Temido ser Primeira-Ministra, sucedendo a António Costa em 2027 - se fizer a história das loucuras da luta contra a Covid 19, acredito que este aviso estará em lugar de destaque.