Acórdão do Tribunal Constitucional sobre a apreensão de correio eletrónico: day after

1. O TC pronunciou-se esta semana pela inconstitucionalidade, em sede de fiscalização abstracta preventiva da constitucionalidade, suscitada pelo Presidente da República, das normas do art. 5.º do Decreto 167/XIV, da Assembleia da República (AR), na parte em que altera o art. 17.º da Lei do Cibercrime (LCC), respeitante à apreensão de correio electrónico.

2. O acórdão revela várias fragilidades e suscita algumas perplexidades.

Fragilidades (que sempre existem quando, como no caso, se revela algum desconhecimento sobre a realidade da vida a que se aplica o direito, e se ignora – e por isso se não pondera – os argumentos em sentido contrário apresentados pela doutrina existente) expostas na confusão entre pesquisa informática (não afectada pelo artigo 17.º da LCC em causa, pois consta do artigo 15.º) e apreensão de correio electrónico, na desconsideração, na medida devida, das diferenças entre correio físico e correio electrónico (que tornam inaplicável a este de parte do regime daquele), e, ainda, na manifestação de algum desconhecimento global da LCC (daí a afirmação errada de que no artigo 16.º se prevê sempre a prévia intervenção do juiz de instrução – JIC).

Perplexidades que resultam da parte decisória do acórdão. Primeiro, por se abranger na pronúncia de inconstitucionalidade todas as normas da alteração ao art. 17.º, quando, na verdade, as dos n.ºs 3 (protecção de segredos profissionais e forma de execução material da apreensão) e 5 (destino das mensagens não utilizadas) do “novo” art. 17.º nem sequer antes as aprecia (nem com a mais leve das superficialidades) e onde, se apreciasse, não conseguiria encontra qualquer problema. Depois, por parte da decisão ser contraditória com a fundamentação. Em verdade, um dos fundamentos da inconstitucionalidade invocados na decisão (sem qualquer precisão de aplicação) é o de existir restrição dos direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações e à protecção dos dados pessoais no âmbito da utilização da informática, enquanto manifestações específicas do direito à reserva de intimidade da vida privada, em termos lesivos do princípio da proporcionalidade. Porém, na fundamentação do acórdão diz-se precisamente o contrário: “uma restrição de direitos fundamentais como a que está em causa (...) é possível (…) uma vez que o legislador constituinte entendeu que os valores jurídico-constitucionais em causa em sede de processo penal o justificam”.

Verdadeiramente, o fundamento para a inconstitucionalidade encontrada está apenas no afastamento do JIC da decisão prévia da apreensão.

3. Não obstante estas críticas, o acórdão é naturalmente muito importante e as consequências que dele poderão resultar para a interpretação da lei vigente exigem reflexão imediata. Algumas ilações podem e devem ser retiradas deste acórdão quanto à posição do TC:

i) Por regra, a pesquisa (o conhecimento do seu conteúdo) e a apreensão de correio electrónico (a decisão sobre a sua utilização como prova no processo) exigem prévia intervenção do juiz de instrução.

ii) Tal intervenção prévia poderá ser dispensada em situações excepcionais (“tal dispensa é constitucionalmente admissível apenas em situações pontuais e definidas com rigor, em que não constitua um meio excessivo para prosseguir interesses particularmente relevantes de investigação criminal. Será o caso, por exemplo, de atuações preventivas ou cautelares, em que haja particular urgência ou perigo na demora no que toca à conservação de elementos probatórios, e desde que se assegure uma posterior validação judicial da atuação das autoridades competentes”).

iii) Também por força da Constituição, há que respeitar a divisão de funções entre MP e JIC no inquérito, compatibilizando a reserva de jurisdição preventiva (JIC) com o princípio do acusatório (investigação e acusação a cargo do MP). A “condução do inquérito e a decisão sobre a seleção, desenho, oportunidade, importância e relevância da prática de atos destinados à produção de prova e à descoberta da verdade material continuam a pertencer, em exclusivo, àquele órgão (…). Ou seja, estando a atribuição da competência para a determinação ou autorização da apreensão de correio eletrónico ou de natureza semelhante, ao Juiz de Instrução Criminal, na dependência de requerimento do Ministério Público, ela não colide com a direcção e o domínio do inquérito por esta entidade”. Este é aspecto particularmente relevante para a superação das dúvidas que têm existido na doutrina e na prática judiciária: a intervenção do JIC nunca deverá ser para escolha/selecção das mensagens relevantes, assim se transformando em juiz-investigador, mas antes apenas para decidir sobre a utilizabilidade daquelas que o MP previamente considera relevantes.

4. Voltando o decreto agora à AR, e subsistindo a necessidade de clarificar o regime de apreensão de correio electrónico, afigura-se que uma alteração do art. 17.º constitucionalmente sustentada deverá aproximar esse regime daquele vigente para a intercepção de dados informáticos: depois de prévia autorização pelo JIC, o MP realizará a pesquisa e tomará conhecimento do conteúdo das mensagens. Para o regime ficar congruente com o das intercepções (o que devia, pois os dados informáticos em causa são exactamente os mesmos: em trânsito, esses dados poderão ser interceptados – art. 18.º da LCC; armazenados, poderão ser apreendidos – artigo 17.º LCC), será o MP a determinar que mensagens quer usar como prova na acusação, sem prejuízo de arguido e assistente mais tarde o poderem também fazer (art. 188/9 do CPP). Recorde-se que é este o regime vigente desde 1998 para as intercepções telefónicas e a sua conformidade constitucional nunca foi questionada. Caso não se queira ser tão coerente, a decisão de utilizabilidade será do JIC, mas sempre após indicação do MP, assistente e arguido (estes após o fim do inquérito). Contudo, não deverá esquecer-se a Directiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho que visa atribuir às autoridades da concorrência competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno (estando pendente a Proposta de Lei 99/XIV/2.ª para transposição), que prevê que as essas autoridades devem ter a competência para, após autorização prévia de uma autoridade judicial, examinarem todas as formas de correspondência, incluindo mensagens electrónicas, independentemente de parecerem não ter sido lidas ou de terem sido apagadas. Não haverá, pois, necessidade de “visualização prévia” da autoridade judicial nem desta dependerá a decisão de utilização probatória das concretas mensagens. Exigir isso em processo penal será, pois, incoerente e desproporcional.

Finalmente, deverá ainda – em similitude com o que existe para as buscas domiciliárias – prever-se a possibilidade de, nos casos de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, quando haja fundados indícios da prática iminente de crime que ponha em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa, poder haver pesquisa e apreensão dessas mensagens, imediatamente depois comunicadas ao JIC e por este apreciadas em ordem à sua validação.