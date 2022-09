A rainha das costureiras

Foi recentemente anunciado o propósito governamental de alterar a legislação reguladora do ensino superior no sentido de dispensar os concursos internacionais para acesso às categorias superiores de professor associado e catedrático. A razão de tal alteração parece ser justificada com a regra orçamental que obriga a cabimentar a totalidade do salário anual do lugar a concurso dentro do orçamento atual onde já se paga a um recurso existente. Ora, não havendo possibilidade de despedimento, poderá dar-se o caso de a instituição ficar com um recurso excedente se o vencedor do concurso for um membro externo com as mesmas valências do interno.

