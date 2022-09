Afeganistão: Trump não teria feito pior

Começo por uma constatação relativamente consensual: o Afeganistão é um território ingovernável, pelo menos segundo os padrões ocidentais. Ali, a geografia é um condicionante ainda mais relevante que noutras paragens: um estado montanhoso e sem acesso ao mar, que impossibilita a coesão territorial e justifica a dispersão tribal. O Afeganistão já fez de tampão entre as ambições britânicas e russas (século XIX), foi um dos muitos cenários dos confrontos indiretos entre soviéticos e americanos durante a guerra fria e, recentemente, as suas montanhas labirínticas tornaram-se porto de abrigo de terroristas.

Desde pelo menos 1979 que os afegãos não conseguem governar-se sem violência ou tutela externa: primeiro a ocupação soviética (1979-1989), depois a guerra civil (1989-1996), e de seguida o domínio do fundamentalismo talibã (1996-2001). Na década de 1980, os EUA apoiaram Saddam Hussein contra o Irão e os mujahidins afegãos contra os soviéticos. Em ambos os casos, o feitiço acabou por virar-se contra o feiticeiro, o que originou intervenções militares e resultou em catástrofes humanitárias.

Quando na sequência do 11 de setembro George W. Bush decidiu intervir no Afeganistão, não o fez apenas para punir e desmantelar a al-Qaeda. Fê-lo também para combater “o eixo do mal” e resgatar o mundo de ameaças terroristas e fundamentalistas. George W. Bush era continuador de um abordagem esboçada por Woodrow Wilson (1913-1921) e que teve Henry Truman (1945-1953) como principal expoente. Esta baseia-se na conceção de uma obrigação messiânica americana de lutar pela instauração de valores liberais e democráticos nos quatro cantos do mundo.

George W. Bush foi o último presidente messiânico. Obama privilegiou a persuasão à presença no terreno, e Trump encarou a política externa como tudo o resto, com arrogância, desconhecimento, e os olhos postos no seu sucesso. Contudo, foi Trump quem conseguiu sentar os talibãs à mesa das negociações e obter um acordo de cessar fogo (fevereiro de 2020). O acordo alcançado contentou a então administração americana, que poupava uns milhões de dólares e apresentava Trump como um homem de sucesso, e provocou sentimentos contraditórios na Rússia e China. Se, por um lado, estas grandes potências tinham interesse que os americanos continuassem a empregar recursos no Afeganistão e a garantir a sua estabilidade, por outro, a retirada americana facilitava-lhes o acesso aos recursos do território (cobre e lítio, para além do óbvio ópio).

Em fevereiro de 2020, o secretário de estado Mike Pompeo foi bem claro quanto aos termos do acordo alcançado: os EUA reservavam-se o direito de o anular caso os talibãs o desrespeitassem. E este acordo não implicava apenas um cessar fogo mas, também, a obrigação dos talibãs dialogarem com os representantes das outras forças afegãs. Ora nada disto está a acontecer. Como seria previsível, os talibãs não estão a cumprir a sua parte, pelo que o acordo devia, no mínimo, ser suspenso.

As imagens que chegam diariamente do Afeganistão compõem um retrato constrangedor para os Estados Unidos, que envergonha os seus aliados e, sobretudo, que configura uma traição às expectativas do povo afegão. O benévolo leitor que acompanha este espaço talvez se lembre o quanto critiquei a boçalidade de Trump e a sua completa desadequação ao cargo que ocupou, e como saudei a eleição de Biden, fundamentalmente por representar o regresso da decência ao mais alto cargo norte americano. Mas, Biden está agora a ser uma desilusão. Está tão preocupado como estaria Trump com as eleições do próximo ano e, embora de forma mais polida, também faz afirmações de bradar aos céus. Ainda há dias revelou a um jornalista que não confiava em ninguém, incluindo “em si”, referindo-se ao próprio interlocutor.

O que pensarão os americanos, os aliados e os rivais dos Estados Unidos de um homem que afirma publicamente não confiar em ninguém? E de um presidente que está a gerir a retirada

do Afeganistão de forma tão desastrada? Como Trump aproveitou para dizer, “Isto não foi uma retirada, foi uma rendição”. Infelizmente tem razão. Neste capítulo, o próprio Trump não teria feito pior.